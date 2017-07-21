Ebru Şallı’nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş’un eşi Gonca Akkuş'tan olay açıklamalar

Ebru Şallı’nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş’un eşi Gonca Akkuş, Günaydın’a konuştu: Uğur’un mal varlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında yani parasını kullanamaz. Ebru Şallı, parasının olmadığını bilse eşimin yüzüne bakmaz!
Bu olay karşısında şoke olduğunu söyleyen Gonca Akkuş, yaşadıklarını hasta yatağında anlattı: "Hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim. Eşimin kişisel sorunları var. Boşanma davası diye bir şey söz konusu değil. Bir dava varsa, o da darp davasıdır; onu da ben açtım. Eşim benden çocuk istiyordu. Hamile olduğumu bilmiyordu ama bu planlı bir hamilelikti, yani hamile kalma ihtimalimi biliyordu. Daha önce yedi aylık bir erkek, altı aylık bir kız çocuğumuz hamilelik sürecinde vefat etti. Onların ceninlerini eşim gömdü. Biz böyle duygusal bir evlilik süreci geçirdik. Eşim bu konuda çok hassastır; sürekli çocuklarımızın mezarına gider."
Hayatının hiçbir sürecinde bu kadar kötü olmadığını açıklayan Akkuş, sözlerine şöyle devam etti: "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Daha önce yaptığım açıklamalar yüzünden pişman oldum, böyle gündeme gelmek istemezdim.
Hamile olduğumu söylediğim için de pişmanım. Olayı öğrendikten sonra kullandığım ilaçlar yüzünden bebeğimi zorunlu olarak aldırmam gerekti. Çocuk aldırmak yasak ama ben mecbur kaldım. Bu haber gazetelerde çıkınca operasyonu gerçekleştirdiğim klinikle sorun yaşadım."
Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un eşi Gonca Derin Akkuş, reklam yaptığı yönündeki iddialar için, "Tasavvuf edebiyatı master'ı yapıyorum. Herhangi bir işim yok. Eşimle birlikte ortak gelirlerimiz var. Reklam gibi bir amacım olamaz çünkü benim bunu kullanacak bir mecram ya da mesleğim yok. Bu saatten sonra Uğur geri gelse de evliliğimiz bitti. Aşk zaten yoktu" dedi.