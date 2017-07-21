Ebru Şallı’nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş’un eşi Gonca Akkuş'tan olay açıklamalar

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Bu olay karşısında şoke olduğunu söyleyen Gonca Akkuş, yaşadıklarını hasta yatağında anlattı: "Hiçbir şey ispatlamak zorunda değilim. Eşimin kişisel sorunları var. Boşanma davası diye bir şey söz konusu değil. Bir dava varsa, o da darp davasıdır; onu da ben açtım. Eşim benden çocuk istiyordu. Hamile olduğumu bilmiyordu ama bu planlı bir hamilelikti, yani hamile kalma ihtimalimi biliyordu. Daha önce yedi aylık bir erkek, altı aylık bir kız çocuğumuz hamilelik sürecinde vefat etti. Onların ceninlerini eşim gömdü. Biz böyle duygusal bir evlilik süreci geçirdik. Eşim bu konuda çok hassastır; sürekli çocuklarımızın mezarına gider."