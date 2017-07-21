Irmak Ünal
FİSKOS

Irmak Ünal'dan ilginç deprem paylaşımı

Cihan Ünal'ın kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncu kızı Irmak Ünal yogalı deprem paylaşımı yaptı

21 Temmuz 2017 Cuma, 16:26:00 Güncelleme: 16:35:19

Kayla ve Vadi adını verdiği iki çocuğu bulunan Irmak Ünal, yaz tatilini Bodrum’da geçiriyor. Oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal da bu nedenle 6.6 büyüklüğündeki depremi son derece şiddetli bir biçimde yaşadı.

YOGALI DEPREM PAYLAŞIMI

Konakladığı otelde depremi yaşayan Irmak Ünal, ertesi gün pek çok ünlü isim gibi paylaşımda bulundu. Ancak Irmak Ünal’ın bu paylaşım için seçtiği fotoğraf dikkat çekti. Irmak Ünal yoruma kapalı olarak paylaştığı deprem fotoğrafında kızı Kayla ile yoga yaparken görülüyor.



"HAFİF SALLANTILI YOGA SEANSI YAPTIK"

Irmak Ünal bu kareyi: “Garip bir geceydi… Tabiat anaya saygımız büyük ama korkuttu bizi. Şimdi ona geri dönüp, dengeyi tekrar yakalamak lazım. Toprağa dokunmak, şükranla sükunete davet etmek lazım onu… Kayla ve ben Sabah hafif sallantılı bir yoga seansı yaptık” notuyla paylaştı.

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