FİSKOS

HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı

23 Temmuz 2017 Pazar, 13:02:52

  • 1 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    1 | 36

    HT MASA ekibi bu hafta gündeme damga vuran Ebru Şallı-Uğur Akkuş aşkını, Demet Şener’in evliliğini yıktığını iddia ettiği Edvina Sponza’ya açtığı tazminat davasını, geçen hafta aramızdan ayrılan Harun Kolçak’ı, Oğuzhan Koç’un, ilişki yaşadığı Yağmur Tanrısevsin’in eski sevgilisi Kerem Bürsin’in hediye ettği kedilerini istememesini ve Cem Yılmaz’ın sosyal medyayı bırakma kararını masaya yatırdı.

  • 2 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    2 | 36

    Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin’in arasına kedi girdi. İlişkileri evliliğe giden çiftten Koç’un, sevgilisinin kedilerini evde istemediği iddia edildi. Ünlü popçunun bu tavrının sebebinin ise kedileri güzel oyuncunun eski sevgilisi Kerem Bürsin’in hediye etmesiymiş. Koç’un bu tavrı için ne söyleyeceksiniz?

  • 3 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    3 | 36

    ESİN ÖVET: Şu an çok güldüm. Bu ‘üç adam’lardan birinin içinde olduğu haberleri okuyunca çok gülüyorum. Bu da acayip güldürdü. Aman dikkat etsinler, tırmalanmasınlar.

  • 4 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    4 | 36

    İPEK DURKAL: Eşinin önceki evliliğinden olan çocuğu istemeyen adamlar gibi! Kedi bu ya, can bu. Kerem Bürsin ne yapıyormuş? Hafta sonları kedileri görmeye mi geliyormuş? Ne saçma...

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı
    5 | 36

    KADİR KAYMAKÇI: Bu da bir başka ‘bikini’ vakası! Eski sevgilisinin hediye ettiği kedi yüzünden ilişkisinin bitirme noktasına getiren adam zaten bahane arıyordur. Resmen ‘pisi pisi’ne ilişki sonlandırma olmuş! Koç gibi adama yakışıyor mu böyle keçi inatlaşmaları!

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000