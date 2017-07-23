HT MASA haftanın magazin olaylarını masaya yatırdı

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E.Ö.: Ebru ile konuşan ve bazı detayları dinleyen biri olarak şunu çok net söyleyebilirim ki gerçekten zor bir durum. Bir kadın olarak asla yaşamak istemem böyle bir duyguyu. “Ben asla yapmam” denilecek bir durum değil bu. Duygu işi, aşk işi. Belli ki Ebru etkilenmiş ve önüne geçememiş. Zaten bunu söylüyor ama evli ya da sevgilisi olan bir kişiyle ilişki yaşaması kötü bir durum. Bu işlerde büyük konuşmamak gerek. Ebru önüne geçmeye çalışmış ama geçememiş.