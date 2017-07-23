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Füsun Demirel tezgah açtı

23 Temmuz 2017 Pazar, 17:05:20

  • 1 Füsun Demirel tezgah açtı
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    Sanatçı Füsun Demirel bir süredir pazarcılığa başladı.

  • 2 Füsun Demirel tezgah açtı
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    Bomonti'deki ikinci el pazarında tezgah açan Demirel, "Ben 35 yıldır halkın içindeyim. Pazarda yüksek tahsil yapmış birçok insan var. Burada çok iyi dostluklar kurdum" dedi.

  • 3 Füsun Demirel tezgah açtı
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    Gazeteduvar'dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan Demirel, “Buradaki ortamı çok sevdim. Müthiş bir kadın dayanışması var. Güzel dostluklar var. Baktığım zaman pek çok tezgah sahibi iyi eğitimli, yüksek okul mezunu ve bir şekilde mesleklerini yapamayan kimseler… Bu arkadaşlar kendilerine böyle bir alternatif yaratmışlar. Ben de özellikle yaz aylarında tiyatro olmadığı için evde oturmak zorunda kalıyorum. Bu zamanımı değerlendirmek istedim. Biraz da tezgahı büyüttüm” ifadelerini kullandı.

  • 4 Füsun Demirel tezgah açtı
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