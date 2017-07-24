Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı

Reyhan Karaca, dün gece geç saatlerde evinin banyosunda fenalaşarak bayıldı. Yakın dostları tarafından hastaneye kaldırılan şarkıcıya, ilk olarak kalp krizi teşhisi konuldu. Sonrasında ise aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak bünyesinin zayıf düştüğü ortaya çıktı.



Küçük yaşlarda spastik kolon hastalığına yakalandığı öğrenilen şarkıcı, yapılan testler sonucu bu sabah hastaneden taburcu oldu.

Reyhan Karaca, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre ile olan fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta gayet sağlıklı ve dinç gözüken ünlü şarkıcının, aniden rahatsızlanması hayranlarını korkuttu. (Sözcü)

reyhan karaca