Reyhan Karaca
FİSKOS

Reyhan Karaca hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Reyhan Karaca, dün gece saatlerinde evinde fenalaştı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:46:11 Güncelleme: 17:12:24

Reyhan Karaca, dün gece geç saatlerde evinin banyosunda fenalaşarak bayıldı. Yakın dostları tarafından hastaneye kaldırılan şarkıcıya, ilk olarak kalp krizi teşhisi konuldu. Sonrasında ise aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak bünyesinin zayıf düştüğü ortaya çıktı.

Küçük yaşlarda spastik kolon hastalığına yakalandığı öğrenilen şarkıcı, yapılan testler sonucu bu sabah hastaneden taburcu oldu.

Reyhan Karaca, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre ile olan fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta gayet sağlıklı ve dinç gözüken ünlü şarkıcının, aniden rahatsızlanması hayranlarını korkuttu. (Sözcü)

  • reyhan karaca
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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    ORHAN ABİ BİR RESMİNDEDE PAZUNDAN ÖNCE SENİ GÖRSEK BERHUDAR OLACAĞIZ BİLESİN.
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