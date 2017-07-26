Neslişah'tan Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesaj

Neslişah Alkoçlar, 3 yıl önce evlendiği oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününü kutladı. Eşiyle oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"O benim hayattaki şansım... o hayallerimin de üstünde bir baba ... O benim canım , hayat arkadasım, bu dünyada beraber en güldüğüm, en eğlendiğim, omzunda en ağladığım, ADAMIM... Beraber ne anılar biriktirdik daha nicelerine. İyi ki doğmuşsun. İyi ki hayatımdasın...İyi ki biz olmuşuz."
- Engin Altan Düzyatan
- neslişah alkoçlar
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