Neslişah'tan Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesaj

Neslişah Alkoçlar, 3 yıl önce evlendiği oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan'ın doğum gününü kutladı. Eşiyle oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar, eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:



"O benim hayattaki şansım... o hayallerimin de üstünde bir baba ... O benim canım , hayat arkadasım, bu dünyada beraber en güldüğüm, en eğlendiğim, omzunda en ağladığım, ADAMIM... Beraber ne anılar biriktirdik daha nicelerine. İyi ki doğmuşsun. İyi ki hayatımdasın...İyi ki biz olmuşuz."

Engin Altan Düzyatan

neslişah alkoçlar