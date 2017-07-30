Aradığı aşkı buldu! Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisiyle...

Kaan Tangöze ile ayrılık sürecini psikolojik tedaviyle atlatan Seçkin Piriler, kalbini 1.5 yıl sonra Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’a kaptırdı. Taze âşıklar önceki gün Bebek’te tur attı
İki çocuğunun babası Kaan Tangöze’den, Kıvılcım Ural yüzünden boşanan Seçkin Piriler yeni bir aşka yelken açtı.
Ünlü model, gönlünü Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’a kaptırdı.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre sevgililer önceki gün, İnal’ın spor otomobiliyle gazetecilerin mesken tuttuğu Bebek’te tur atıp ilişkilerini ilan etti.
İKİ AYDIR BİRLİKTELER
Piriler’in İnal ile Nişantaşı’nda sahibi olduğu güzellik merkezinde tanıştığı öğrenildi.