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Aradığı aşkı buldu! Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisiyle...

30 Temmuz 2017 Pazar, 05:55:32

  • 1 Aradığı aşkı buldu! Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisiyle...
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    Kaan Tangöze ile ayrılık sürecini psikolojik tedaviyle atlatan Seçkin Piriler, kalbini 1.5 yıl sonra Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’a kaptırdı. Taze âşıklar önceki gün Bebek’te tur attı

  • 2 Aradığı aşkı buldu! Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisiyle...
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    İki çocuğunun babası Kaan Tangöze’den, Kıvılcım Ural yüzünden boşanan Seçkin Piriler yeni bir aşka yelken açtı.

  • 3 Aradığı aşkı buldu! Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisiyle...
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    Ünlü model, gönlünü Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’a kaptırdı.

  • 4 Aradığı aşkı buldu! Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisiyle...
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre sevgililer önceki gün, İnal’ın spor otomobiliyle gazetecilerin mesken tuttuğu Bebek’te tur atıp ilişkilerini ilan etti.

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  • 5 Aradığı aşkı buldu! Nurgül Yeşilçay'ın eski sevgilisiyle...
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    İKİ AYDIR BİRLİKTELER

    Piriler’in İnal ile Nişantaşı’nda sahibi olduğu güzellik merkezinde tanıştığı öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 14 dakika önce
    Fakir porshesi
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