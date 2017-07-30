FİSKOS

‘Ahmet ve Sıla’nın ayakları yerden kesilmiş’

30 Temmuz 2017 Pazar, 09:39:39

  • 1 ‘Ahmet ve Sıla’nın ayakları yerden kesilmiş’
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    Sıla ve Ahmet Kural çifti nihayet el ele basının karşısına çıktı. Sıla’nın 5 gün süren Harbiye Açıkhava konserlerinin üçüncüsünü kulisten dinlemeyi tercih eden Ahmet Kural, dördüncü gün ise ön sıradaydı. Sıla ve Ahmet Kural’ı birbirlerine yakıştırıyor musunuz? İkisi de çapkınlığıyla tanınan çiftin ilişkisi evliliğe doğru yol alır mı?

  • 2 ‘Ahmet ve Sıla’nın ayakları yerden kesilmiş’
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    ESİN ÖVET: Önce ben de ‘Ne alaka’ demiştim ama ikisini yan yana, ele ele, göz göze gördükten sonra fikrim şudur ki gerçekten ayakları yerden kesilmiş ve güzel bir şey yaşıyorlar. Heyecanlılar. Öyle hissettim. Uzun süredir hiçbir çiftte bu kadar güzel bir enerji hissetmemiştim. Birçok insan hâlâ alışamadı bu duruma ama ben sevdim ikisini el ele görünce.

  • 3 ‘Ahmet ve Sıla’nın ayakları yerden kesilmiş’
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    REŞAT BALCIOĞLU: Sevmişler, hoşlanmışlar, aşka yelken açmışlar, yakıştırmamak bize düşmez, Ahmet Kural çapkın ve bir o kadar komik bir adam. Belli ki Sıla Hanım’ın kalbini çalmış. Sıla’nın daha önceki sevgilileriyle karşılaştırırsak Ahmet Kural’ı ayrı bir yere koymak lazım. Evet, ikisi de çapkın ve tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Belli ki Sıla komik adam seviyor. Belki Ahmet Kural da şarkıcı seviyordur, sonunda aradığı aşkı bulmuştur. Evleneceklerini hiç ama hiç sanmıyorum, evlilik onlara göre değil.

  • 4 ‘Ahmet ve Sıla’nın ayakları yerden kesilmiş’
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    İPEK DURKAL: Ben baştan beri yakıştırıyorum onları. Ancak Ahmet Kural’ın sevgilisine ‘Sıla Hanım’ diye hitap etmesine bakarsak, henüz evlenecek kadar yakın değiller birbirlerine...

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  • 5 ‘Ahmet ve Sıla’nın ayakları yerden kesilmiş’
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    OBEN BUDAK: Evlilik için çok erken değil mi? Ama yakışmasına yakışıyorlar. Ahmet Kural’ı son gördüğümde ünlülük sarhoşluğunun dibindeydi, o meseleleri halletmiş olmalı ki Sıla gibi cool bir kadın ondan hoşlandı.

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