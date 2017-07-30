FİSKOS
‘Ahmet ve Sıla’nın ayakları yerden kesilmiş’
30 Temmuz 2017 Pazar, 09:39:39 | Güncelleme: 10:07:04
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Sıla ve Ahmet Kural çifti nihayet el ele basının karşısına çıktı. Sıla’nın 5 gün süren Harbiye Açıkhava konserlerinin üçüncüsünü kulisten dinlemeyi tercih eden Ahmet Kural, dördüncü gün ise ön sıradaydı. Sıla ve Ahmet Kural’ı birbirlerine yakıştırıyor musunuz? İkisi de çapkınlığıyla tanınan çiftin ilişkisi evliliğe doğru yol alır mı?
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ESİN ÖVET: Önce ben de ‘Ne alaka’ demiştim ama ikisini yan yana, ele ele, göz göze gördükten sonra fikrim şudur ki gerçekten ayakları yerden kesilmiş ve güzel bir şey yaşıyorlar. Heyecanlılar. Öyle hissettim. Uzun süredir hiçbir çiftte bu kadar güzel bir enerji hissetmemiştim. Birçok insan hâlâ alışamadı bu duruma ama ben sevdim ikisini el ele görünce.
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REŞAT BALCIOĞLU: Sevmişler, hoşlanmışlar, aşka yelken açmışlar, yakıştırmamak bize düşmez, Ahmet Kural çapkın ve bir o kadar komik bir adam. Belli ki Sıla Hanım’ın kalbini çalmış. Sıla’nın daha önceki sevgilileriyle karşılaştırırsak Ahmet Kural’ı ayrı bir yere koymak lazım. Evet, ikisi de çapkın ve tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Belli ki Sıla komik adam seviyor. Belki Ahmet Kural da şarkıcı seviyordur, sonunda aradığı aşkı bulmuştur. Evleneceklerini hiç ama hiç sanmıyorum, evlilik onlara göre değil.
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İPEK DURKAL: Ben baştan beri yakıştırıyorum onları. Ancak Ahmet Kural’ın sevgilisine ‘Sıla Hanım’ diye hitap etmesine bakarsak, henüz evlenecek kadar yakın değiller birbirlerine...
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OBEN BUDAK: Evlilik için çok erken değil mi? Ama yakışmasına yakışıyorlar. Ahmet Kural’ı son gördüğümde ünlülük sarhoşluğunun dibindeydi, o meseleleri halletmiş olmalı ki Sıla gibi cool bir kadın ondan hoşlandı.
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KADİR KAYMAKÇI: Ya yeter bu da evliliğe doğru yol almasın! Şart mıdır illa iki kişi bir araya gelirse hemen evliliğe doğru gitmeleri... Gezip tozsalar, mutlu olsalar yetmiyor mu? Birlikteliklerinin keyfini çıkarsınlar... Yol onları evliliğe doğru götürürse evlenirler, yok baş tarafa doğru evrilirse o zaman da birlikte geçirdikleri güzel günleri anarlar...
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BÜLENT İPEK: Gerçekten şaşırtıcı. Kimsenin aklına gelmemiştir ikisinin sevgili olabileceği. Zaten Ahmet Kural da ‘Hayat sürprizlerle dolu’ diye itiraf etmiş. Hayatın sürprizleri devam edebilir. Hiç belli olmaz, bir anda evlilik kararı alıp anne baba bile olabilirler
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‘En iyi vücut onda ama giyinmek için giyiniyor’
Cemil İpekçi, Harbiye Açıkhava konserlerindeki kıyafetleri çok tartışılan Sıla’yla ilgili “Maksim Gazinosu’nda giyilecek türden kıyafetler giydi. Kendisini daha genç gösteren elbiseler giymesi lazım. Ayrıca stil danışmanına ihtiyacı var” şeklinde konuştu. Sıla’nın kıyafet tercihleri için siz ne diyorsunuz?
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E.Ö.: Çok doğru söylemiş. Köşemde yazdım ama bir daha söylüyorum: Ben sahneyi görmeseydim neden o kıyafetleri giydiğini anlamaz ve çok ağır yazılar yazardım. Sahneyi görünce bir anlamı oluyor tabii ama yine de gereksiz Sıla’nın kendine böyle saçma kıyafetler seçmesi. Sıla hiçbir zaman iyi giyinemezdi ama bir dönem Cengiz Abazoğlu kostümler hazırlamıştı, iyiydi. Bir an önce işi bilenlerle çalışmalı.
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R.B.: Cemil İpekçi, Osmanlı tarzı defilelerinin haricinde kimi giydirmiş Allah aşkına da Sıla’ya laf söylüyor. Hangi ünlü aktrist İpekçi’nin kıyafetini giymiş, moda adına ne yapmış? 100 yıl geriden geliyor Cemil İpekçi. Osmanlı’nın çöküşünün üzerinden çok yıllar geçti.
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İ.D.: Doğru söylemiş İpekçi. Ancak Sıla da orkestra da muhteşemdi. Varsın kıyafetler kötü olsun, konserler çok iyiydi...
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O.B.: Yıllardır söylediğim bir konu, Sıla korkunç giyiniyor. Türkiye’de belki de en iyi vücut onda ama önemsemiyor, giyinmek için giyiniyor. Aynı zevksizlik Sezen Aksu’da da var. Acaba şiir yönü gelişen kadınların görsel zevki sıfıra mı iniyor?
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K.K.: İpekçi’ye katılıyorum. Sıla’nın Açıkhava’daki kıyafetleri gereksiz ‘ağırlık’ içeriyordu. Konsere çıkmış popçu değil de Oscar’a giden oyuncu gibiydi...
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B.İ.: Sıla’nın 5 günlük maratonda giydiği tüm kıyafetler kötü değildi. Sonuçta sahne kostümü bu, abartılı ve ışıltılı olması gerek zaten. Davet kıyafeti gibi düşündüğümüzde çok eleştirilebilir. Ben genel olarak beğendim ama bu kadar eleştiriliyorsa tercihlerini gözden geçirse iyi olur.
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‘İmirzalıoğlu için çok riskli bir rol’
Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli’nin başrolünde yer aldığı ‘Cingöz Recai’ filminden ilk kareleri HT MAGAZİN yayınladı. Daha önce Turan Seyfioğlu ve Ayhan Işık tarafından canlandırılan rol için İmirzalıoğlu tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Filmin gişe performansı nasıl olur?
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E.Ö.: Bu kadar çok reklamı olan filmlerin gişelerinin pek iyi olmadığını görüyoruz ama bu kez işin içinde Kenan İmirzalıoğlu var. Çok özlendi. Uzun süredir pek bir şey yapmıyor. Ben iyi bir film olacağını düşünüyorum.
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R.B.: Gişe için bir şey söyleyemem ancak Kenan İmirzalıoğlu bu role olmuş. Boyu bosu her şeyiyle bu role uymuş. Tabii asıl film bittikten sonra bakmak lazım. Bazı filmler vardır sanat adına çok şey kazandırır bazı filmler vardır sadece para kazandırır. Bu filmde ikisi de olabilir
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İ.D.: Yeni nesil oyuncular arasında bu rolü canlandıracak birkaç kişiden biri İmirzalıoğlu. Beni şimdiden filmi izleyecekler listesine yazın.
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O.B.: Ayhan Işık’la Kenan İmirzalıoğlu arasında benzerlik bulunacak ya da yorum yapılabilecek bir durum yok. Zaten anımsattığı için değil gişe garantisi olduğu için İmirzalıoğlu seçilmiş olmalı. Çok fazla gişe getiren isim olmadığı için İmirzalıoğlu seçimi doğal geliyor bana
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K.K.: Ben Kenan İmirzalıoğlu’nu ‘Cingöz Recai’ye yakıştırdım. Meryem Uzerli de hoş görünüyordu. Yönetmen koltuğundaki Onur Ünlü ismine güvenerek eğlenceli bir film olcağını düşünüyorum. Gişede beklentileri karşılayacaktır...
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B.İ.: Kenan İmirzalıoğlu’nun kariyeri için riskli bir rol seçimi. İzleyip göreceğiz, altından kalkabilirse artık bileğini kimse bükemez. Yeni nesil Ayhan Işık veya Turan Seyfioğlu’nun Cingöz Recai filmlerini pek bilmez. Bu açıdan bakınca kıyaslama olmayacağından Kenan İmirzalıoğlu şanslı. Hikâye günümüze uyarlandığı için modern bir aksiyon filmi bizi bekliyor.
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‘Aleyna’nın eleştirileri ciddiye aldığı belli’
İlk şarkısı ‘Cevapsız Çınlama’ tıklama rekorları kıran Aleyna Tilki, ikinci şarkısını nihayet piyasaya çıkardı. Tilki, yayınlandığı gün rekor kıran ‘Sen Olsan Bari’ şarkısıyla popülerliğini devam ettirebilecek mi?
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E.Ö.: Bence bu Aleyna Tilki’yi tanıdığımız ilk klip olmalıydı. İlki o kadar iddialı ve o kadar güzel ki bu sanki biraz cılız kalmış. Yani bir sene boyunca hep yaşından bahsettik ya, ‘Alın size pembe pijamalarıyla hayallere dalmış küçük bir kız’ der gibi klip çekmişler. Oysa ilk klip öyle miydi? Allah aşkına açın bir izleyin. ‘Bu seksi, sarışın, güzel sesli kız kim’ diye diye keşfettik Aleyna’yı.
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R.B.: İnsanlar Aleyna’yı seviyorlar galiba, çok erken yaşta kendisini sevdirdi. Şarkısı da güzel bence. Bu saatten sonra hem müziği büyür hem de kendisi...
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İ.D.: Klibi izledim. Gayet neşeli. Yaşına da uygun herhalde. 14 yaşımda olsaydım şarkıyla ilgili de bir fikrim olurdu ama bana hiçbir şey ifade etmedi...
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O.B.: Aynı şekilde sürmez o popülerlik. Yeni tanışılması, 17 yaşında olması gibi önemli etkenler vardı. Röportajlarında o kadar büyük ve itici konuşmalar yaptı ki bu şarkı o beklentiyi karşılamıyor bence. Ama Kral TV’den kafasını kaldıramayan Türk gençleri modern görüntüler görsün, dünyadaki yenilikleri Aleyna üzerinden takip etsin denirse, tamamdır.
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K.K.: Aleyna Tilki’de bu hırs olduktan sonra popülerliğini devam ettirmek için şarkılara ihtiyacı yok! Zaten şarkının ‘iyi’ olması gibi bir çaba da yok ortada. Formüllere harfiyen uymuş, sıradan, özelliksiz bir pop şarkısı...
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B.İ.: Her gün birbirinin aynısı pop şarkılarının çıktığı bir ortamda Aleyna Tilki riskten kaçmayarak yepyeni bir tarzla çıktı. Yaşına yakışır bir sound, klip ve dansla bekleneni veriyor. Klipteki tarzıyla eleştirileri dinlediğini de görmüş olduk.
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‘Yalnızca Antalya değil Türk sineması kaybetti’
Antalya Film Festivali’nde ‘ulusal film yarışması’ kaldırıldı ve yerli ve yabancı filmlerin birlikte değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Türk sinemasının en köklü festivalindeki bu keskin dönüşüm için ne diyorsunuz?
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E.Ö.: Üzgünüm tabii. Hiçbir şeyi sürdüremiyoruz. Hiçbir şeyi olduğu gibi bırakamıyoruz. Adamlar 90 senedir Oscar töreni yapıyor her sene daha iyiye götürüyor. Biz her sene daha kötüye götürdüğümüz gibi, sonunda yok ediyoruz. Gerçekten anıra anıra ağlamak istiyorum.
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R.B.: Ülkemiz sineması için olumlu bir karar da olabilir, olumsuz da. Yerli filmlerin uluslararası filmlerle aynı kategoride yarışması belki rekabeti artırır ancak bizim sinemamızla dünya sineması eşit şartlarda değil. Keşke ayrı ayrı değerlendirilse.
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İ.D.: Daha çok yabancı gelsin diyeymiş... İki yıl önce isminden ‘Altın Portakal’ı çıkarıp bizi zaten yabancılaştırmışlardı. Ulusal film kategorisinin de kaldırılmasıyla, 1964’ten beri düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin devri tamamen kapanmıştır. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali’ne uzun ömürler dilerim. Umarım Altın Portakal gibi uzun ömürlü ve saygın olur!
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O.B.: Sinemamızda yabancı filmlerle yarışacak kaç tane film üretiliyor ki böyle bir karar alınmış? Yerli sinema sektörü büyük bir yara alacaktır bu karardan dolayı. Bence etik de değil, demokratik de...
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K.K.: Altın Portakal bu ülkenin ‘kültür’ hafızasında çok önemli bir yere sahip... Umarım festivali düzenleyenler kararlarını bir kez daha gözden geçirir. Uluslararası bir festival olmalarının önünde ‘ulusal yarışma’nın nasıl engel teşkil ettiğini anlamadım. Hem Antalya birçok genç sinemacının kendisini gösterdiği bir platform. Sinema salonu yok, festival yok, e film de çekmesin kimse madem... Yalnızca Antalya değil Türk sineması kaybetti. Altın Portakal’ın ‘organiği’ güzel, konsantresine gerek yok...
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B.İ.: Festivalin alameti farikası yerli film yarışmasıydı. Önce Altın Portakal’ın adını festivalden çıkardılar, şimdi de yarışmasını. Yerli film sektörünü heyecanlandıran elde kalmış tek yarışmayı da uluslararası festival yapma düşüncesiyle kaldırmak dünya gerçekleriyle bağdaşmıyor. Uluslararası yarışma zaten vardı, ulusal kısmı engel miydi ki dünyada kabul görmesine? Benim anlamadığım bu.