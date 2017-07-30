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E.Ö.: Bence bu Aleyna Tilki’yi tanıdığımız ilk klip olmalıydı. İlki o kadar iddialı ve o kadar güzel ki bu sanki biraz cılız kalmış. Yani bir sene boyunca hep yaşından bahsettik ya, ‘Alın size pembe pijamalarıyla hayallere dalmış küçük bir kız’ der gibi klip çekmişler. Oysa ilk klip öyle miydi? Allah aşkına açın bir izleyin. ‘Bu seksi, sarışın, güzel sesli kız kim’ diye diye keşfettik Aleyna’yı.