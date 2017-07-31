Demet Şener'e suç duyurusu şoku

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Şener, mahkemeye Sponza ile Kutluay arasındaki konuşmaları da gösterdi. Bu gelişme sonrası sosyetik güzel, Şener'in mahkemeye delil olarak sunduğu fotoğrafların kendisine ait özel kareler olduğunu ve bu fotoğrafların sadece şahsi telefonunda bulunduğunu belirtti.