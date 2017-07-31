Demet Şener'e suç duyurusu şoku

Demet Şener’in, ‘Eşimle yasak aşk yaşıyor’ deyip tazminat davası açtığı Edwina Sponza, bu kez Şener’den şikayetçi oldu. Sponza, özel fotoğraflarının Şener tarafından hukuksuz şekilde ele geçirildiğini iddia etti.
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasında yeni gelişme... Kutluay'ın Şener'i Edwina Sponza ile aldattığı iddiası, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Günaydın'ın haberine göre, bu olayın ardından Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a ihanet iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Bununla yetinmeyen ünlü model, yuvasını yıkmakla itham ettiği sosyetik güzel Edwina Sponza'ya da 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Dava dilekçesinde eşi Kutluay'ın, Sponza ile evlilik dışı ilişki yaşadığını iddia eden Şener, eşinin kendisini Sponza'yla aldattığını gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu.
Şener, mahkemeye Sponza ile Kutluay arasındaki konuşmaları da gösterdi. Bu gelişme sonrası sosyetik güzel, Şener'in mahkemeye delil olarak sunduğu fotoğrafların kendisine ait özel kareler olduğunu ve bu fotoğrafların sadece şahsi telefonunda bulunduğunu belirtti.