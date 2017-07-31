Damla Ersubaşı hamilelik kilolarından kurtulamadı

Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin küçük oyuncusu Damla Ersubaşı kısa bir süre önce evlenmişti.
Dizide canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, işadamı Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirmişti.
Sosyal medyada canlı yayın yapan çift, kız çocukları olacağını açıklarken, bebeklerine Zehra ismini koyacaklarını belirtmişlerdi.
Ersubaşı, kızı Zehra'yı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar yüzünden görenleri şaşkına uğrattı.
Bu yaz başında anne olan güzel oyuncunun hamilelik dönemi kilolarından henüz kurtulamadığı görüldü.