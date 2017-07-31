FİSKOS

Damla Ersubaşı hamilelik kilolarından kurtulamadı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:07:03

  • 1 Damla Ersubaşı hamilelik kilolarından kurtulamadı
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    Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin küçük oyuncusu Damla Ersubaşı kısa bir süre önce evlenmişti.

  • 2 Damla Ersubaşı hamilelik kilolarından kurtulamadı
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    Dizide canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, işadamı Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirmişti.

  • 3 Damla Ersubaşı hamilelik kilolarından kurtulamadı
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    Sosyal medyada canlı yayın yapan çift, kız çocukları olacağını açıklarken, bebeklerine Zehra ismini koyacaklarını belirtmişlerdi.

  • 4 Damla Ersubaşı hamilelik kilolarından kurtulamadı
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    Ersubaşı, kızı Zehra'yı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar yüzünden görenleri şaşkına uğrattı.

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  • 5 Damla Ersubaşı hamilelik kilolarından kurtulamadı
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    Bu yaz başında anne olan güzel oyuncunun hamilelik dönemi kilolarından henüz kurtulamadığı görüldü. 

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