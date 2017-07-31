Cenk Eren, Seren Serengil
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Cenk Eren'den Seren Serengil açıklaması

Cenk Eren: Bugünkü aklım olsa Seren'le evlenirdim

Bir otelde sahneye çıkan Cenk Eren, sözleriyle herkesi güldürdü

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:29:49 Güncelleme: 17:36:26

Bir otelde sahneye çıkan Cenk Eren, eğlenceli performansıyla dikkat çekti. İstek üzerine ‘Bugünkü Aklım Olsaydı’ parçasını seslendiren Eren, dinleyiciler arasında yer alan Seren Serengil’i işaret ederek “Bugünkü aklım olsa Seren’le evlenirdim” dedi. 

HT Magazin'in haberine göre, Eren “Benimle evlenmez diye düşündüm ama o gitti şarkıcıyla evlendi. Boşandı... Sonra tam şansımı bir kez daha deneyecektim ki yine bir şarkıcıyla evlendi” sözleriyle herkesi güldürdü. Daha sonra Seren Serengil’i sahnesine davet eden Eren, şarkıcıyla düet yaptı.

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