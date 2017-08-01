FİSKOS

Beyazıt Öztürk taşındı

01 Ağustos 2017 Salı, 10:11:18

  • 1 Beyazıt Öztürk taşındı
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    İki yıl önce yurt dışına kaçan Can Ateş’in Bebek’teki evini satın alan Beyazıt Öztürk, şehir hayatı ve trafikten sıkıldı.

  • 2 Beyazıt Öztürk taşındı
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    Milliyet'in haberine göre; Gözlerden uzak olmak isteyen şovmenin bir süre önce Ayazağa’da etrafı ormanla çevrili alan içinde bulunan bir projeden daire satın aldığı öğrenildi.

  • 3 Beyazıt Öztürk taşındı
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    Magazin basını ve ünlü simaların buluşma noktası olan Bebek’in keşmekeşinden sıkıldığı için böyle bir karar aldığı konuşulan şovmen, bir süre önce yeni evine taşındı.

  • 4 Beyazıt Öztürk taşındı
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    Doğayla iç içe ve gözlerden uzak bir hayat sürmek isteyen Öztürk’ün eve 2.5 milyon TL ödediği iddia edildi.

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