FİSKOS

Kelly Brook'tan 'şişmansın' diyenlere: Benim derim kalın

01 Ağustos 2017 Salı, 12:01:29

  • 1 Kelly Brook'tan 'şişmansın' diyenlere: Benim derim kalın
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    Model ve oyuncu Kelly Brook'un Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf bu kez canını sıktı.

  • 2 Kelly Brook'tan 'şişmansın' diyenlere: Benim derim kalın
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    37 yaşındaki Brook, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Jeremy Parisi ile çıktığı Fransa tatilinde uzaktan çekilmiş bir bikinili pozunu paylaştı. Ardından da fotoğrafa binlerce yorum yağdı. Bazıları Brook'u "şişman" diyerek eleştirdi.

  • 3 Kelly Brook'tan 'şişmansın' diyenlere: Benim derim kalın
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    Brook kendisine yöneltilen tüm eleştirilere "Benim derim kalın. Kesinlikle" diye şaka yollu bir yanıt verdi. Ama sonunda çok eleştiri alan pozunu da Instagram safyasından sildi.

  • 4 Kelly Brook'tan 'şişmansın' diyenlere: Benim derim kalın
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    Kelly Brook'un tartışılan pozu çok sayıda yorum aldı. Bazıları onu "sahil balinası" diye eleştirirken bazıları da "Belki 5 kilo vermelisin. Ama sen her halinle güzelsin" diyerek Brook'a destek oldu.

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  • 5 Kelly Brook'tan 'şişmansın' diyenlere: Benim derim kalın
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