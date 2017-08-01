Kelly Brook'tan 'şişmansın' diyenlere: Benim derim kalın

Model ve oyuncu Kelly Brook'un Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf bu kez canını sıktı.
37 yaşındaki Brook, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Jeremy Parisi ile çıktığı Fransa tatilinde uzaktan çekilmiş bir bikinili pozunu paylaştı. Ardından da fotoğrafa binlerce yorum yağdı. Bazıları Brook'u "şişman" diyerek eleştirdi.
Brook kendisine yöneltilen tüm eleştirilere "Benim derim kalın. Kesinlikle" diye şaka yollu bir yanıt verdi. Ama sonunda çok eleştiri alan pozunu da Instagram safyasından sildi.
Kelly Brook'un tartışılan pozu çok sayıda yorum aldı. Bazıları onu "sahil balinası" diye eleştirirken bazıları da "Belki 5 kilo vermelisin. Ama sen her halinle güzelsin" diyerek Brook'a destek oldu.