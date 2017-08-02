Tolga Güleç: Bu yılki tek dileğim bir evladımız olsun

Tolga Güleç, oyuncu Yeliz Şar ile olan evliliğinin 5. yıl dönümünü Instagram sayfasına yazdığı duygusal bir notla kutladı.

Eşi ile birlikte yer aldığı fotoğraflardan kolay yapan oyuncu altına "Aforizma içeren cümleleri pek beceremem bilirsin, 5. yılımız, ömürlük olsun. Bu yılki dileğim Allah bir evlat nasip etsin ve senden başkasına 'Anne' demesin bu bana yeter... Kutsalınızın kıymetini bilin..." notunu düştü.

Yeliz Şar ise eşinin paylaşımına "Yaa ağlat ama sen beni" cümlesiyle karşılık verdi.

tolga güleç

Yeliz Şar