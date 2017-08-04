Kalp Atışı dizisinin 6. bölümü bu akşam

Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’in başrolleri paylaştığı ‘Kalp Atışı’, milyonları SHOW TV ekranına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin bu bölümünde Eylül, geçmişiyle ilgili büyük sırrını Oğuz ile paylaşacak.

GEÇMİŞİN GÖLGESİ AŞIKLARI BIRAKMIYOR

HT Magazin'in haberine göre, yaza damgasını vuran “Kalp Atışı”nda aşklarını yaşamak isteyen Ali Asaf ve Eylül geçmişin gölgesinde yine acıyla burun buruna gelecekler.

SHOW TV'nin sevilen dizisi “Kalp Atışı”, 6'ncı bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Eylül, Ali Asaf’ın sürpriz teklifi sırasında gelen beklenmedik telefonla sarsılır. Eylül telefonun gizemini çözmeye çalı- şırken, geçmişiyle ilgili büyük sırrını da Oğuz ile paylaşır. Eylül’ün gitmesinin ardından, kafenin yakınında yaşanan büyük trafik kazasına ilk müdahaleyi Ali Asaf yapar. Mutlu bir ailenin bir anda içine düştüğü durum, bir anne için çok zor bir karar vermeyi gerektirecektir. Öte yandan Süleyman ve Sinan’ın, Eylül’den kurtulmak istemeleri Ziyanur ile açıkça restleşmelerine sebep olur.

Mehmet’in doğru insan olma yolunda değişme çabaları Eylül’ü sevindirirken, Ali Asaf’ı da tedirgin eder. Ali Asaf, Eylül ile konu- şup, büyükannesinin ölümündeki soruların yanıtlarını bulmasına yardım etmek isterken, çok büyük bir kaza yaşanır. Eylül yine çok sevdiği birisini kaybetmekle karşı karşıyadır...