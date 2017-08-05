Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere'den Bodrum'da aşk locası

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DENİZ ÖNCESİ ROMANTİZM

Habertürk Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, oryantal Asena, evli olduğu ortaya çıkan sevgilisi Hasan Dere ile Bodrum’da tatil yapıyor. İkili önceki gün objektiflere takıldı.