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Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere'den Bodrum'da aşk locası

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 04:51:04

  • 1 Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere'den Bodrum'da aşk locası
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    Bodrum’da aşka geldiler! Ünlü oryantal Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere, kaldıkları otelin locasında öpüşürken objektiflere yakalandı

  • 2 Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere'den Bodrum'da aşk locası
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    DENİZ ÖNCESİ ROMANTİZM

     

    Habertürk Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, oryantal Asena, evli olduğu ortaya çıkan sevgilisi Hasan Dere ile Bodrum’da tatil yapıyor. İkili önceki gün objektiflere takıldı.

  • 3 Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere'den Bodrum'da aşk locası
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    Plaja inen sevgililer, denize girmeden önce geçtikleri locada romantik dakikalar yaşadı.

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  • 4 Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere'den Bodrum'da aşk locası
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    SUDA ÖPÜCÜK YAĞMURU

     

    Meraklı bakışlara aldırmayan oryantal ve sevgilisi, localarında uzun uzun öpüştü. Serinlemek için denize giren ikili, suyun içinde de samimi görüntüler verdi.

  • 5 Asena ve evli sevgilisi Hasan Dere'den Bodrum'da aşk locası
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    Bu sırada muhabirleri fark eden çift, hızla toparlanıp odalarına geçti.

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