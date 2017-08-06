Esin Övet: Murat Başoğlu'nun ihaneti ömür boyu unutulmaz

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İ.D.: Silahlı saldırı kimin işiydi ben onu merak ediyorum. Size de tuhaf gelmiyor mu üzerinin böyle apar topar, hiç olmamış gibi kapatılması?

O.B.: Paparazzilere yakalanmak isteyenler genelde onların nerelerde takıldığını bilip oralarda eğleniyor zaten. Bazı ünlüler için paparazzi olmadan tatilin bir anlamı kalmıyor.