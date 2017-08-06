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Esin Övet: Murat Başoğlu'nun ihaneti ömür boyu unutulmaz

06 Ağustos 2017 Pazar, 09:21:15

  • 1 Esin Övet: Murat Başoğlu'nun ihaneti ömür boyu unutulmaz
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    HT MASA ekibi bu hafta Murat Başoğlu’nun eşini aldatmasını, 5 yıldır katılmadığımız Eurovison’a yeniden katılmayı, Alper Potuk’un sosyal medya hesabında takip ettiği tek kadının Tuvana Türkay olmasını, önce silahlı saldırının yaşandığı, ardından da Murat Başoğlu’nun bir kadınla öpüşürken objektiflere takıldığı Bodrum’u ve 2 yıl önce Bahçeköy’den şehre taşınan Beyazıt Öztürk’ün Bebek’teki evini satarak Ayazağa’da bir ev almasını konuştu.

  • 2 Esin Övet: Murat Başoğlu'nun ihaneti ömür boyu unutulmaz
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    "PAPARAZZİ OLMADAN TATİLİN BİR ANLAMI KALMIYOR"

    Bodrum’da önce silahlı saldırı yaşandı, ardından Murat Başoğlu bir kadınla öpüşürken objektiflere takıldı. Sizce yaşanan bu 2 olay ünlülerin tatil tercihlerini ve orada üslenmiş paparazilerin işlerini nasıl etkiliyor?

  • 3 Esin Övet: Murat Başoğlu'nun ihaneti ömür boyu unutulmaz
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    İ.D.: Silahlı saldırı kimin işiydi ben onu merak ediyorum. Size de tuhaf gelmiyor mu üzerinin böyle apar topar, hiç olmamış gibi kapatılması?

    O.B.: Paparazzilere yakalanmak isteyenler genelde onların nerelerde takıldığını bilip oralarda eğleniyor zaten. Bazı ünlüler için paparazzi olmadan tatilin bir anlamı kalmıyor.

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  • 4 Esin Övet: Murat Başoğlu'nun ihaneti ömür boyu unutulmaz
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    E.Ö.: Uzun süredir olay olmayan Bodrum’da bunlar nedir? Eski yılları sık sık dile getirmek istiyorum, her gün bir paparazzi olayı oluyordu. Silahlı saldırı olayını konuşmak bile istemiyorum. Korkunç bir durum gerçekten, yazık! İnsanlar ölmesin, huzurlar kaçmasın! Keşke her gün magazin ve kaçamak olaylarından bahsetsek.

     

  • 5 Esin Övet: Murat Başoğlu'nun ihaneti ömür boyu unutulmaz
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    R.B.: 2 olayın birbirleriyle hiç alakası yok. İnsanlar Bodrum’a eğlenmeye, yeni aşklar yaşamaya giderler, insanların eğlendiği mekânlara mermi atmaya değil! Murat Başoğ- lu’nun yaptığı ihanet kaçamağı kimileri tarafından hoş karşılanabilir ama insanların hayatına kastedecek silahlı yaralama ya da huzur bozucak hareketler affedilmez. Burası demokrasiyle yürütü- len bir ülkedir. Aşk yaşayan insanlarla, insanların hayatına kast edenleri birbirinden ayırmak gerek.

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