Gülşen'e konser öncesi dayak şoku

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“AKLIM O KADINDA KALDI”

Konsere gelirken henüz 7 aylık olan Azur Benan bebeği de olayın yaşandığı otelde bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Gülşen, “Yanında güvendiğim iki insan var ancak öyle bir ortamda olması bile çok tedirgin ediyor insanı. Şu anda her şey sakinleşti ancak aklım yine de o kadında kaldı” dedi. Erkeklerin kadınlara daha saygılı ve şevkatli davranmaları gerektiğini ifade eden sanatçı, “Çünkü onları da dünyaya getiren bir kadın. Anne olduktan sonra bende bazı duyguları daha iyi anladım. Tüm annelerin elini değil ayağını bile öpüyorum” şeklinde konuştu.