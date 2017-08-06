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Ünlüler dünyasında yaşanan yasak aşklar herkesin dilinde... Peki bu tür aşklar neden yaşanıyor? Ünlü erkekleri ya da kadınları eşlerini aldatmaya iten neden ne? Konunun uzmanlarına sorduk... Bugüne dek ünlüler dünyasında pek çok yasak aşka tanık olduk. Yasak aşk yaşayan ünlü erkekler de oldu, ünlü kadınlar da... Hafızalara kazınan yasak aşklar arasında 1980’lerde yaşanan Hülya Avşar-Tanju Çolak aşkı da var, Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş’la yaşadığı çiçeği burnunda aşk da. Kimi aşkının arkasında durdu, kimi duramadı. Bakın konunun uzmanları yasak aşkları nasıl yorumladı...