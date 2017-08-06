FİSKOS
Hafızalara kazınan yasak aşklar!
06 Ağustos 2017 Pazar, 12:12:24 | Güncelleme: 14:58:03
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Ünlüler dünyasında yaşanan yasak aşklar herkesin dilinde... Peki bu tür aşklar neden yaşanıyor? Ünlü erkekleri ya da kadınları eşlerini aldatmaya iten neden ne? Konunun uzmanlarına sorduk... Bugüne dek ünlüler dünyasında pek çok yasak aşka tanık olduk. Yasak aşk yaşayan ünlü erkekler de oldu, ünlü kadınlar da... Hafızalara kazınan yasak aşklar arasında 1980’lerde yaşanan Hülya Avşar-Tanju Çolak aşkı da var, Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş’la yaşadığı çiçeği burnunda aşk da. Kimi aşkının arkasında durdu, kimi duramadı. Bakın konunun uzmanları yasak aşkları nasıl yorumladı...
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BİRLİKTELİKLERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü oryantal Asena’nın 3 yıldır beraber olduğu Hasan Dere’nin evli olduğu mart ayında ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklamaysa ilişkinin mimarı olan Semiha Yankı’dan gelmişti.
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Yankı “Hasan, çocuğunun annesiyle uzun süredir ayrı. Yakında boşanıp Asena’yla evlenecek” demişti. Önceki gün Bodrum’da objektiflere yakalanan çiftin ilişkisi devam ediyor.
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AŞKININ ARKASINDA DURDU
Ebru Şallı’nın Bodrum’da el ele teknede güneşlenirken yakalandığı sürpriz sevgilisi Uğur Akkuş, evli ve 2 çocuk babası çıktı.
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Şallı, “Uğur’un evli olduğunu biliyordum. 3 yıldır eşinden ayrılmaya çalışıyor. Açılmış davaların hepsini gördüm. Evlerini ayırmışlardı. Beni hiç kandırmadı” demişti. Gonca Akkuş’un boşanmaya hazır olmaması ve “2 aylık hamileyim” demesi işin rengini değiştirdi. Şallı, tatilini apar topar bitirip evine döndü.
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BOŞANMANIN ARDINDAN EVLENDİ
Oğlunun annesi olan 9 yıllık eşi Sinem Gedik’ten ayrılan Mustafa Ceceli ayrılık sebebini “Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğa neden oluyordu” diyerek açıklamıştı.
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Ancak boşanmadan 1 hafta sonra ünlü popçunun Selin İmer’le aşk yaşadığı ve evliliğinin bu ilişki yüzünden bittiği ortaya çıktı. Ceceli ve İmer 11 Temmuz’da dünya evine girdi.
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EŞİNE DÖNDÜ
80’Lİ yıllarda Türkiye’nin magazin tarihine damga vuran yasak aşkın kahramanları dönemin ünlü futbolcusu Tanju Çolak ile Hülya Avşar oldu.
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Çolak, evli ve 1 çocuk babası olmasına rağmen uzun süre Avşar’la birlikte oldu. 1991 yılında biten ilişkinin ardından yıldız futbolcu eşine döndü.
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SÖYLENENLERE ALDIRMADI
Deniz Seki 2006-2009 tarihleri arasında evli ve 2 çocuk babası klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’yle aşk yaşadı.
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Şenlendirici’nin eşi Nazire Şenlendirici’nin sözlerine ve yapılan yorumlara aldırmadan ilişkisini sürdüren ünlü şarkıcı, 2009’da uyuşturucu kullandığı ve temin ettiği gerekçesiyle narkotik tarafından gözaltına alındığı dönemde Şenlendirici tarafından terk edildi. Haziran ayında özgürlüğüne kavuşan Seki, mutluluğu hapishane sürecinde kendisini yalnız bırakmayan çocukluk aşkı Faruk Salman’da buldu.
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"İLİŞKİ DEĞİL YAKINLAŞMA"
‘Aliye’ dizisinin başrol oyuncusu Sanem Çelik ve Kudret Sabancı’nın 2006’da bir cipin içinde samimi biçimde yakalanması uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
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Sabancı’nın “Sanem’le ilişki yaşamadım. Sadece bir gece yakınlaşmam oldu o kadar. Bir tek seni sevdim, hâlâ da sana âşığım. Evliliğimizi bitirme” sözlerine aldırmayan Esra Akkaya, bu olayı affetmeyip eşinden boşandı. Ülkeyi terk eden Çelik, uzun süre ABD’de yaşadı.
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"BASKIN ANNENİN ZAYIF BABANIN ÜRÜNÜ"
AŞKIM KAPIŞMAK (Davranış Bilimleri Uzmanı): Evli erkeklerle birlikte olan kadınlarda küçüklükten kalma anne-babayla ilgili sorunlar var. Zamanında babasına ulaşamayan kadınlar bu erkeklerde babasına ulaşmaya çalışıyor.
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Diğer kadın da aslında anneleri. Bu tarz ilişkilere giren erkeklerse genelde çocukluğundan itibaren çok övülmüş, anneleri tarafından aşırı destek almış. Ne kadar çok kadın olursa kendilerini o kadar güçlü sanıyorlar. Yasak ilişkiler çoğunlukla baskın annenin, zayıf babanın ürünüdür.
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"ÜNLERİNİ ARTIRIYORLAR"
PROF. DR. KEREM DOKSAT (Psikiyatr): Evlilik geri dönüşü olmayan bir yol. Evli insanların farklı kişilerle ilişkileri olabiliyor. Kadınlar ve erkekler bu şekilde ünlerini artırıyorlar. Evli erkeklerin özellikle ünlü kadınlarla birlikte olması aşağılık kompleksinden kaynaklanıyor.
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"MUTLULUK KISKANILABİLİR"
SELİN KARACEHENNEM (Psikolojik Danışman, İlişki Terapisti): Kadın, eğer kendisi mutlu değilse bir başka kadının mutluluğunu kıskanabilir. Evli erkek kendisinden daha varlıklıysa bunu da bir avantaj olarak isteyebilir. Öte yandan, bir erkek evli bir kadınla ilişki kurmuşsa bu onun için maddi-manevi bir huzursuzluk kaynağı olmaz.
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"BU İLİŞKİLERİN SEBEBİ PARASAL"
ALANUR ÖZALP (Uzman Psikolog): Bu ilişkilerin sebebi parasal. Ünlü kadınlar albüm yapmak, reklam vermek ve tanıtım yapmak istiyorlar. Birlikte oldukları erkekler de onları finanse ediyor. Evli oldukları halde ünlü kadınlarla birlikte olan erkeklerse bu sayede çevrelerine ne kadar güçlü, istenilen ve performansı iyi bir erkek olduklarını aktarmış oluyorlar.
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YILLARCA AŞKI ARADI
Yıllardır aşkı arayan Ziynet Sali, siyahi sevgilisi Anthony Marshall’la mutlu bir ilişkiye başlamıştı. Ancak Marshall’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı.
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