FİSKOS

Hafızalara kazınan yasak aşklar!

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:12:24

  • 1 Hafızalara kazınan yasak aşklar!
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    Ünlüler dünyasında yaşanan yasak aşklar herkesin dilinde... Peki bu tür aşklar neden yaşanıyor? Ünlü erkekleri ya da kadınları eşlerini aldatmaya iten neden ne? Konunun uzmanlarına sorduk... Bugüne dek ünlüler dünyasında pek çok yasak aşka tanık olduk. Yasak aşk yaşayan ünlü erkekler de oldu, ünlü kadınlar da... Hafızalara kazınan yasak aşklar arasında 1980’lerde yaşanan Hülya Avşar-Tanju Çolak aşkı da var, Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş’la yaşadığı çiçeği burnunda aşk da. Kimi aşkının arkasında durdu, kimi duramadı. Bakın konunun uzmanları yasak aşkları nasıl yorumladı...

  • 2 Hafızalara kazınan yasak aşklar!
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    BİRLİKTELİKLERİ DEVAM EDİYOR

    Ünlü oryantal Asena’nın 3 yıldır beraber olduğu Hasan Dere’nin evli olduğu mart ayında ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklamaysa ilişkinin mimarı olan Semiha Yankı’dan gelmişti. 

  • 3 Hafızalara kazınan yasak aşklar!
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    Yankı “Hasan, çocuğunun annesiyle uzun süredir ayrı. Yakında boşanıp Asena’yla evlenecek” demişti. Önceki gün Bodrum’da objektiflere yakalanan çiftin ilişkisi devam ediyor.

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  • 4 Hafızalara kazınan yasak aşklar!
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    AŞKININ ARKASINDA DURDU

    Ebru Şallı’nın Bodrum’da el ele teknede güneşlenirken yakalandığı sürpriz sevgilisi Uğur Akkuş, evli ve 2 çocuk babası çıktı. 

  • 5 Hafızalara kazınan yasak aşklar!
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    Şallı, “Uğur’un evli olduğunu biliyordum. 3 yıldır eşinden ayrılmaya çalışıyor. Açılmış davaların hepsini gördüm. Evlerini ayırmışlardı. Beni hiç kandırmadı” demişti. Gonca Akkuş’un boşanmaya hazır olmaması ve “2 aylık hamileyim” demesi işin rengini değiştirdi. Şallı, tatilini apar topar bitirip evine döndü.

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