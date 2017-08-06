Yeliz Yeşilmen: Çatır çatır koca parası yiyorum!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen sessizliğini Posta gazetesine verdiği röportajla bozdu. Güzel oyuncu merak edilen hayatını anlattı.
Evlenip Adana’da müstakil bir eve yerleştim ve sakin bir hayatı seçtim. Bu hayatımı sosyal medyada paylaşınca daha büyük ilgi gördüm. Evde hamur açınca, benim de doğal, namusuna düşkün iyi bir anne olduğumu gördüler.
Kızım Asya’ya sürpriz bir hamilelik yaşadım. Hamile kalınca evlendik. Ali sahneyi istedi. TV’ye bir şey demedi. Sonra da vaktim olmadı ki. Adana’da yaşayınca…
Derken Birbey dünyaya geldi. Doğum kiloları, eşimin MHP’den aday olması derken…
"HAMİLE KALMASAYDIM, İMAM NİKAHIYLA DEVAM EDERDİM"
En iyi yaptığım şey, annelik. Bütün hayatım bitti. Anne olduktan sonra ‘sen’ kavramı bitiyor. Evlilikten korkuyordum. Ailemden istemişti, imam nikahım vardı. Doğru kadın olacağımı Ali benden evvel fark etmiş.