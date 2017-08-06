Yeliz Yeşilmen: Çatır çatır koca parası yiyorum!

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Kocamın parasını ben yemeyeceğim de kim yiyecek, pardon? Tabii ki de çatır çatır yiyeceğim. Zirvenin en top noktasındaydım. Her şeyi bıraktım, gençliğimi güzelliğimi, vücudumu feda ettim. E, yerim tabii! O mu benim paramı yiyecek? Her kadın kocasının parasını yiyecek.