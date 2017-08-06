Algı Eke, Ulaş İnan Torun
FİSKOS

Algı Eke'den o iddialara yanıt

Oyuncu İnan Ulaş Torun'un oyuncu eşi Algı Eke'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti

06 Ağustos 2017 Pazar, 17:39:27 Güncelleme: 17:44:03

Oyuncu İnan Ulaş Torun'un oyuncu eşi Algı Eke'ye şiddet uyguladığı iddia edildi. Algı Eke bir açıklama yaparak bu haberlere ateş püskürdü.

Algı Eke, bugüne kadar özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı gereksiz bulduğunu ancak bu iftiralardan sonra susmasının mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Eşim ve benim hakkımda çıkan asılsız haberler, bugüne kadar özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı gereksiz ve münasebetsiz bulan sadace oyuncu kimliğiyle işini yapmaya gayret eden ben artık bir açıklama yapama mecburiyetinde bıraktı.

Ailemi ve sevdiğim/beni seven herkesi üzen bu uydurma ve kötülük sever haberleri yapan kişiler varsa eğer kendi vicdanlarına havale etmekle birlikte derhal hukuki süreç başlatacağımı buradan bildiriyorum. Bir kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu ,bir suçu , amaçlı olarak ,bilerek yüklemek iftiradır. Sevgi ve saygılarımla..."

  • Algı Eke
  • Ulaş İnan Torun
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER