FİSKOS

Elon Musk, aktris sevgilisi Amber Heard’ü terk etti!

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:15:29

  • 1 Elon Musk, aktris sevgilisi Amber Heard’ü terk etti!
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    Hollywood’un en popüler aktörlerinden Johnny Depp’le evliliği olaylı şekilde sona eren ve Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla uzun süre magazin basınının manşetlerini süsleyen aktris Amber Heard, boşandıktan sonra ünlü işadamı Elon Musk’la sürpriz bir aşka yelken açmıştı. 

  • 2 Elon Musk, aktris sevgilisi Amber Heard’ü terk etti!
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    Bir yıldır birlikte olan çiftin ilişkisinin evlilik yolunda olduğu konuşulurken, Musk’ın Heard’ü terk etmesi gündeme bomba gibi düştü. 

  • 3 Elon Musk, aktris sevgilisi Amber Heard’ü terk etti!
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    HT Magazin'in haberine göre 31 yaşındaki aktrisin yakın çevresi Heard’ün ayrılık sonrası ‘perişan’ vaziyette olduğunu söyledi.

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  • 4 Elon Musk, aktris sevgilisi Amber Heard’ü terk etti!
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  • 5 Elon Musk, aktris sevgilisi Amber Heard’ü terk etti!
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