Sinan Akçıl, sevgilisi Otilla ile imam nikahı mı kıydı?

Sinan Akçıl, Beyaz TV’de Mert Doğan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Mertçe Sohbetler’e çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sinan Akçıl'ın açıklamaları şöyle: Hayatıma giren 3 kadına da evlilik teklif ettim. Kabul ettiler. Ama iş resmiyete dökülmeden ayrıldık. Bugüne kadar 2 kez imam nikahı ile evlendim. Kim olduklarını söylemem.
Ebru Şallı ile bir araya gelmemiz artık mümkün değil. Otilia ile çok mutluyum. Kendisi Kur’an okuyor, Müslüman olmayı düşünüyor. Ben de kendisine yardımcı oluyorum.
Akçıl'ın iki kez imam nikahıyla evlendiğini kişilerin eski sevgilisi Ebru Şallı ve yeni aşkı Rumen Otilia olduğu konuşuluyor...
Sinan Akçıl'ın şimdiki gözdesi ise Romen şarkıcı Otilia dua ederken çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı.