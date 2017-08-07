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Sinan Akçıl, sevgilisi Otilla ile imam nikahı mı kıydı?

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:21:17

  • 1 Sinan Akçıl, sevgilisi Otilla ile imam nikahı mı kıydı?
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    Sinan Akçıl, Beyaz TV’de Mert Doğan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Mertçe Sohbetler’e çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • 2 Sinan Akçıl, sevgilisi Otilla ile imam nikahı mı kıydı?
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    Sinan Akçıl'ın açıklamaları şöyle: Hayatıma giren 3 kadına da evlilik teklif ettim. Kabul ettiler. Ama iş resmiyete dökülmeden ayrıldık. Bugüne kadar 2 kez imam nikahı ile evlendim. Kim olduklarını söylemem.

  • 3 Sinan Akçıl, sevgilisi Otilla ile imam nikahı mı kıydı?
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    Ebru Şallı ile bir araya gelmemiz artık mümkün değil. Otilia ile çok mutluyum. Kendisi Kur’an okuyor, Müslüman olmayı düşünüyor. Ben de kendisine yardımcı oluyorum.

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  • 4 Sinan Akçıl, sevgilisi Otilla ile imam nikahı mı kıydı?
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    Akçıl'ın iki kez imam nikahıyla evlendiğini kişilerin eski sevgilisi Ebru Şallı ve yeni aşkı Rumen Otilia olduğu konuşuluyor...

  • 5 Sinan Akçıl, sevgilisi Otilla ile imam nikahı mı kıydı?
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    Sinan Akçıl'ın şimdiki gözdesi ise Romen şarkıcı Otilia dua ederken çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı.

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