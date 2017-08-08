FİSKOS

Asena ile Hasan Dere, Almanya'da evlendi

08 Ağustos 2017 Salı, 12:49:33

  • 1 Asena ile Hasan Dere, Almanya'da evlendi
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    Oryantal Asena bu yılın başlarında katıldığı bir magazin programında evlilik yolunda giden bir ilişkisi olduğunu açıklamış daha sonra ise Hasan Dere adlı bu kişinin evli olduğu ortaya çıkmıştı. 

  • 2 Asena ile Hasan Dere, Almanya'da evlendi
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    Sözcü'de yer alan habere göre, evli sevgilisini sahiplenen ve kağıt üzerinde devam eden bu birlikteliğin kısa sürede biteceğini söyleyen Asena, 2017 yılı bitmeden evlilik sözünü tuttuğu iddia edildi.

  • 3 Asena ile Hasan Dere, Almanya'da evlendi
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    Üç yıldır Hasan Dere ile birlikte olan Asena iddalara göre bir süre önce eşinden boşanmış olan Hasan Dere ile gizlice evlendi. 

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  • 4 Asena ile Hasan Dere, Almanya'da evlendi
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    İzmir’de gerçekleşen isteme merasimi sonrası söz yüzüklerini takan ikili geride bıraktığımız gün Almanya-Düselldorf’ta gizlice evlendi. Asena’nın bu gelişmenin ardından instagram hesabındaki soyadını Dere olarak değiştirmesi de bu haberleri doğrular nitelikte.

  • 5 Asena ile Hasan Dere, Almanya'da evlendi
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