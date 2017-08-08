Oryantal Asena bu yılın başlarında katıldığı bir magazin programında evlilik yolunda giden bir ilişkisi olduğunu açıklamış daha sonra ise Hasan Dere adlı bu kişinin evli olduğu ortaya çıkmıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre, evli sevgilisini sahiplenen ve kağıt üzerinde devam eden bu birlikteliğin kısa sürede biteceğini söyleyen Asena, 2017 yılı bitmeden evlilik sözünü tuttuğu iddia edildi.
Üç yıldır Hasan Dere ile birlikte olan Asena iddalara göre bir süre önce eşinden boşanmış olan Hasan Dere ile gizlice evlendi.
İzmir’de gerçekleşen isteme merasimi sonrası söz yüzüklerini takan ikili geride bıraktığımız gün Almanya-Düselldorf’ta gizlice evlendi. Asena’nın bu gelişmenin ardından instagram hesabındaki soyadını Dere olarak değiştirmesi de bu haberleri doğrular nitelikte.