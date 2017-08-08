Hakan Taşıyan
FİSKOS

Hakan Taşıyan'ın son hali hayranlarını üzdü

Bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti

08 Ağustos 2017 Salı, 16:36:54 Güncelleme: 17:15:08

Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve "Güz Gülleri" şarkısıyla bir dönem çok ünlenen arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini üzdü.

Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti.

  • Hakan Taşıyan
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2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 19 dakika önce
    alemsiniz.ne var sevenlerini üzecek.bi keyif yaparken çekilmiş.haberi okuyup kendine açılacak.
  • Misafir 23 dakika önce
    Aradan 20 sene gecmis hala adami cikis yaptığı dönem ile karsilastirmissiniz. İnsanlar 3-4 ayda bile kilo alip verebiliyorlar. Pes vallahi
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