Hakan Taşıyan'ın son hali hayranlarını üzdü

Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve "Güz Gülleri" şarkısıyla bir dönem çok ünlenen arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini üzdü.

Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti.

Hakan Taşıyan