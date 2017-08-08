Hakan Taşıyan'ın son hali hayranlarını üzdü

Müslüm Gürses'e olan benzerliği ve "Güz Gülleri" şarkısıyla bir dönem çok ünlenen arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini üzdü.
Çıkış yaptığı dönemdeki haline göre bir hayli kilo veren ünlü sanatçı, bir dönem alkol tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti.
- Hakan Taşıyan
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YORUMLAR 1
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Misafir 19 dakika öncealemsiniz.ne var sevenlerini üzecek.bi keyif yaparken çekilmiş.haberi okuyup kendine açılacak.00
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Misafir 23 dakika önceAradan 20 sene gecmis hala adami cikis yaptığı dönem ile karsilastirmissiniz. İnsanlar 3-4 ayda bile kilo alip verebiliyorlar. Pes vallahi60