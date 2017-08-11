Kürk Mantolu Madonna, Tuba Ünsal tarafından tiyatroya uyarlandı

Sabahattin Ali’nin ünlü romanı 'Kürk Mantolu Madonna'yı tiyatroya uyarlayan Tuba Ünsal, ekim ayında Türkiye’de sahneleyeceği oyunla ocakta Avrupa turnesine çıkacak.

8 AYDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, ‘İsimsiz Yıldız’ adlı oyunla yapımcılığa adım atan Tuba Ünsal, Sabahattin Ali’nin ünlü romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’yı sahneye taşımaya hazırlanıyor. Sekiz aydır üzerinde çalıştığı oyunda prova aşamasına gelen ünlü oyuncu, ortak yapımcı Nisan Ceren Göknel ile gittikleri Edinburg Fringe Tiyatro Festivali’nde oyunun yurtdışında da sahnelenmesi için girişimlerde bulundu.

"GURURLA SAHNEYE ÇIKACAĞIZ"

Yaptıkları görüşmeler olumlu geçen ikili, ocak ayında Avrupa turnesine çıkmak için hazırlıklara başladı. Ünsal’ın, “Gururla ve mutlulukla sahneye çıkacağız” dediği oyun, ekim ayından itibaren Zorlu PSM’de ve Anadolu yakasında tiyatroseverlerle buluşacak. Paris, Londra ve Berlin’i kapsayacak Avrupa turuna ise ocakta çıkılacak.

KÜRK MANTOLU MADONNA ROMANININ KONUSU





Kürk Mantolu Madonna, Türk edebiyatının ünlü ismi Sebahattin Ali'nin kaleminden 1943 yılında yayına çıkmış olan romandır. Romanda Raif Efendi ile Maria Puder'in aşkını anlatan Sebahattin Ali, bu romanı kitap olarak basılmasından önce 1941 yılında, yayınlandığı Hakikat gazetesinin baskılarına yetiştirebilmek için askerlik yaptığı çadırda yazmıştır. Hakikat gazetesi, uzun hikaye formatındaki bu diziyi 48 bölüm olarak yayınlamış, sonrasında 1943 yılında Remzi Kitabevi tarafından kitap halında satışa sunulmuştur.

Kürk Mantolu Madonna, Raif Efendi ile Maria Puder'in aşkını Raif Efendi'nin iş arkadaşının gözünden anlatır. Hatta kitabın akışı içerisinde anlatıcının karakter özelliklerinin Raif Efendi'yle neredeyse birebir benzeşmesi okuyanların birçoğunun gözünde hikayeyi anlatanın Raif Efendi'nin kendisi olduğu izlenimini yaratır.

Raif Bey’in kişiliği ve ruhsal çözümlemeleri en az yaşadığı aşk kadar etkileyicidir. Aşkı, yalnızlığı, hayalkırıklığını, kaybetmeyi, asla unutmamayı ve insanları yakınlaştıran ama acımasızca ayırabilen tesadüfleri en güzel anlatan Türk romanlarından biri olarak kabul edilir.



Bir süre önce Funda Özkalyoncu'nun Kark Mantolu Madonna kitabının ünlü pop müzik starı Madonna'nın hayatını anlatan bir kitap olduğunu sanınca sosyal medyada başlayan tartışma, bu edebiyat şaheserini tekrar gündeme taşımıştı.

Tuba Ünsal

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