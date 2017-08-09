Kürk Mantolu Tuba Ünsal

Sabahattin Ali’nin ünlü romanı 'Kürk Mantolu Madonna'yı tiyatroya uyarlayan Tuba Ünsal, ekim ayında Türkiye’de sahneleyeceği oyunla ocakta Avrupa turnesine çıkacak.

8 AYDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, ‘İsimsiz Yıldız’ adlı oyunla yapımcılığa adım atan Tuba Ünsal, Sabahattin Ali’nin ünlü romanı ‘Kürk Mantolu Madonna’yı sahneye taşımaya hazırlanıyor. Sekiz aydır üzerinde çalıştığı oyunda prova aşamasına gelen ünlü oyuncu, ortak yapımcı Nisan Ceren Göknel ile gittikleri Edinburg Fringe Tiyatro Festivali’nde oyunun yurtdışında da sahnelenmesi için girişimlerde bulundu.

"GURURLA SAHNEYE ÇIKACAĞIZ"

Yaptıkları görüşmeler olumlu geçen ikili, ocak ayında Avrupa turnesine çıkmak için hazırlıklara başladı. Ünsal’ın, “Gururla ve mutlulukla sahneye çıkacağız” dediği oyun, ekim ayından itibaren Zorlu PSM’de ve Anadolu yakasında tiyatroseverlerle buluşacak. Paris, Londra ve Berlin’i kapsayacak Avrupa turuna ise ocakta çıkılacak.

Tuba Ünsal