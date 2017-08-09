Eda Taşpınar'dan deniz kestaneli ilan-ı aşk

Mikonos'ta denizin ve güneşin tadını çıkaran Eda Taşpınar, tatil fotoğrafları arasına aşk ilanı da koydu.

Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyetik güzel, bu kez deniz kestanelerinden yaptığı bir kalple hayranlarının karşısına çıktı.

Taşpınar, kalp emojisi eklediği İnstagram paylaşımına, "Kalbime şarkı söylettiren çocuk bu senin için" notu ile adeta aşk ilanında bulunmuş oldu.

eda taşpınar