FİSKOS

Aslı Enver'den o iddialara fotoğraflı yanıt

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:11:47

  • 1 Aslı Enver'den o iddialara fotoğraflı yanıt
    1 | 16

    Abisinin yanına Meksika'ya giden Aslı Enver, film çekimleri için Türkiye turuna çıkan Murat Boz uzun zamandır bir araya gelmedi. Bunun üzerine çiftin ilişkilerinde ikinci bir kriz çıktığı iddia edildi. 

  • 2 Aslı Enver'den o iddialara fotoğraflı yanıt
    2 | 16

    Yaz başında barışan çiftin uzun zamandır bir arada görülmemesi dikkat çekmişti. Ayrı düşen çiftin ilişkisi hakkında söylentiler çıktı. 

  • 3 Aslı Enver'den o iddialara fotoğraflı yanıt
    3 | 16

    Bunun üzerine ortaya atılan iddiaların ardından, Aslı Enver'den fotoğraflı yanıt geldi. Kapadokya'da çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Enver, sevgilisini film setinde ziyaret ettiğini duyurdu.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Aslı Enver'den o iddialara fotoğraflı yanıt
    4 | 16
  • 5 Aslı Enver'den o iddialara fotoğraflı yanıt
    5 | 16
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000