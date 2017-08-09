Abisinin yanına Meksika'ya giden Aslı Enver, film çekimleri için Türkiye turuna çıkan Murat Boz uzun zamandır bir araya gelmedi. Bunun üzerine çiftin ilişkilerinde ikinci bir kriz çıktığı iddia edildi.
Yaz başında barışan çiftin uzun zamandır bir arada görülmemesi dikkat çekmişti. Ayrı düşen çiftin ilişkisi hakkında söylentiler çıktı.
Bunun üzerine ortaya atılan iddiaların ardından, Aslı Enver'den fotoğraflı yanıt geldi. Kapadokya'da çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Enver, sevgilisini film setinde ziyaret ettiğini duyurdu.