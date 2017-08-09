Aleyna Tilki hayranını konserden kovdu

Yeni şarkısı 'Sen Olsan Bari'nin tanıtım konserlerine devam eden Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Yalova'da hayranına skandal bir cevap verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Aleyna Tilki, Yalova'da büyük bir kalabalığı ağırlayan konser alanında hayranlarıyla sohbet etmeye başladı.

İzleyicilere "Beraber şarkı söyleyemeye devam edelim mi?" diye sordu. Aldığı cevapla önce neye uğradığını şaşıran 17 yaşındaki şarkıcı, ardından büyük bir skandala imza attı.

İzleyicilerden biri, Tilki’nin sorusuna "Hayır" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi. Aleyna Tilki'nin, "Ne demek hayır. Dinlemeyeceksen buyur" sözleriyle, çıkışı göstererek izleyiciyi konserden kovması şaşkınlık yarattı.