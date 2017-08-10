Aslışah Alkoçlar ve Ceyla Kartal arasında Çeşme'de "varoş" kavgası!

Aslışah Alkoçlar hafta sonu arkadaşlarıyla Çeşme’deki bir plajda eğlendi. HT Magazin'in haberine göre grubun keyfi, sosyetik güzelin iki yıl önce de tartıştığı Ceyla Kartal’la karşılaşmasıyla kaçtı.

Kartal’ın, “Bu varoşları nasıl içeri alıyorsunuz” diye bağıran Alkoçlar’ın üzerine elindeki sigarayı fırlatmasıyla tartışma büyüdü. Sosyetik güzeli Kasım Garipoğlu’nun da aralarında olduğu arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

HUSUMETİN NEDENİ

Kartal ile Oğulcan Engin’in iki yıl önceki ayrılığına araya giren Alkoçlar’ın neden olduğu, husumetin o zamandan beri sürdüğü konuşuluyor.

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