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HANDE BERMEK, AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTMIŞTI



Murat Başoğlu’nun eşi Hande Bermek de konuya yönelik HT Magazin yazarı Esin Övet'e yaptığı açıklamada “Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. Biraz zamana ihtiyacım var” demişti.