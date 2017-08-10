Teknede bir kadınla öpüşürken objektiflere takılan evli sunucu Murat Başoğlu, kendisini Bodrum'daki evine kapamıştı.
Başoğlu, eşi Hande Bermek ve 14 yaşındaki oğluyla ABD'ye gitmeye karar verdi. Aile bu hafta sonu Türkiye'den ayrılacak.
Son yılların en çok konuşulan magazin skandalının kahramanı Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek ve 14 yaşındaki oğluyla ABD’ye gitmeye karar verdi. Evli ve çocuklu sunucu Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak’ta bir teknede sarışın bir kadınla öpüşürken görüntülenmiş, fotoğraftaki kadının evli yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu ileri sürülmüştü.
“ÖPÜŞTÜĞÜM KADINI TANIMIYORUM”
Sözcü Gazetesi'nden Edda Sönmez'in haberine göre; Olayın ardından Murat Başoğlu, yaptığı açıklamada öpüştüğü kadını tanımadığını, iki saatlik bir ilişki yaşadığını, büyük bir hata yaptığını ve bedelini çok ağır ödediğini söylemişti.
HANDE BERMEK, AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTMIŞTI
Murat Başoğlu’nun eşi Hande Bermek de konuya yönelik HT Magazin yazarı Esin Övet'e yaptığı açıklamada “Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. Biraz zamana ihtiyacım var” demişti.