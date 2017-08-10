FİSKOS

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a haciz şoku!

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:53:31 İHA

  • 1 Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a haciz şoku!
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    Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, iddiaya göre eski ortağı Osman Görgülü'nün aleyhine açtığı 32 milyon 845 bin liralık icra takibi ile sarsıldı. Haciz memurları dün akşam Kurt'un evine giderek icra takibinde bulundu. Osman Görgülü, eski ortağı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a borçlarını ödemediği iddiasıyla icra takibi başlattı.

  • 2 Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a haciz şoku!
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    İHA'nın haberine göre, Görgülü'nün Okan Kurt aleyhine açtığı 32 milyon 845 bin haciz işlemleri için çiftin Beykoz'daki lüks villası polis nezaretinde çilingirle açılarak haciz işlemi yapıldı. İzmir 14. İcra Dairesi'nin aldığı kararla Okan Kurt'un sahibi olduğu Hadımköy'deki şirketi, taşınmazlar ve Beykoz'daki lüks evinde icra takibi yapıldı.

  • 3 Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a haciz şoku!
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    Polis eşliğinde haciz memurları ve davacı Osman Görgülü'nün avukatının hazır bulunduğu haciz işlemi sırasında gergin anlar da yaşandı. Haciz memurları gazetecilerin görüntü almalarına tepki gösterirken, çift adreslerinde bulunamayınca villaya çilingir çağrıldı.  Çilingirle açtırılarak girilen villada Demet Akalın ile Okan Kurt'un eşyaları kayıt altına alınarak haciz edildi.

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  • 4 Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a haciz şoku!
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    Haciz işleminden sonra açıklama yapan Görgülü'nün avukatı Alara Efeoğlu, "Polislerle girdik. Ben talimat dosyası üzerinden hacze çıktım. Kaldırmadım hiçbir şeyi haczimi yaptım ve bıraktım, herhalde anlaşma yoluna gideceklerdir. Zor durumda kalmalarını da istemem etraftan sordular civardalar mı diye bulunamayınca mecbur kaldık. Hukuki olarak zaten aralarında itilaf var alacakları olan müvekkilim, ödeme yaparlarsa niye anlaşmayalım ki" diye konuştu.

  • 5 Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'a haciz şoku!
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    Okan Kurt'un avukatı ise Görgülü'nün avukatlarının usulsüz tebligatla icra takibi başlattıklarını ve duruma itiraz edeceklerini belirtti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 19 dakika önce
    biz vatandaşlar üç binlira borcu ödiyemiyoz onamı üzüleceğiz almasın yalı çokta dertti
  • Misafir 27 dakika önce
    eeeee her fırsatta malını ön plana çıkarırsan biri gelir alııııırrrrrr
  • Misafir 32 dakika önce
    ben de diyorum bu demet neden bukadar ucuz klip çekiyor varmış bir sebebi
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