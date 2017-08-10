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Haciz işleminden sonra açıklama yapan Görgülü'nün avukatı Alara Efeoğlu, "Polislerle girdik. Ben talimat dosyası üzerinden hacze çıktım. Kaldırmadım hiçbir şeyi haczimi yaptım ve bıraktım, herhalde anlaşma yoluna gideceklerdir. Zor durumda kalmalarını da istemem etraftan sordular civardalar mı diye bulunamayınca mecbur kaldık. Hukuki olarak zaten aralarında itilaf var alacakları olan müvekkilim, ödeme yaparlarsa niye anlaşmayalım ki" diye konuştu.