Kıvanç Tatlıtuğ ölümden döndü

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Yunan adalarına gitmek için Turgutreis Marina’da demirli yatında hazırlık yapan oyuncu, çöp poşetini karadaki arkadaşına uzattığı sırada kaptanın aniden hareket etmesiyle dengesini kaybedip denize düştü.
ADA TURU KISA SÜRDÜ
HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, pervanenin hemen yanına düşen Tatlıtuğ, kaptanın durumu fark edip motoru kapatmasıyla şans eseri yaralanmadı.
Kazaya rağmen Yunanistan planını ertelemeyen oyuncu, yatın motoru arızalanınca gezisini kısa kesip İstanbul’a döndü.