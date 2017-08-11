FİSKOS

Kıvanç Tatlıtuğ ölümden döndü

11 Ağustos 2017 Cuma, 09:14:27

  • 1 Kıvanç Tatlıtuğ ölümden döndü
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    Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Yunan adalarına gitmek için Turgutreis Marina’da demirli yatında hazırlık yapan oyuncu, çöp poşetini karadaki arkadaşına uzattığı sırada kaptanın aniden hareket etmesiyle dengesini kaybedip denize düştü.

  • 2 Kıvanç Tatlıtuğ ölümden döndü
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    ADA TURU KISA SÜRDÜ

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, pervanenin hemen yanına düşen Tatlıtuğ, kaptanın durumu fark edip motoru kapatmasıyla şans eseri yaralanmadı. 

  • 3 Kıvanç Tatlıtuğ ölümden döndü
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    Kazaya rağmen Yunanistan planını ertelemeyen oyuncu, yatın motoru arızalanınca gezisini kısa kesip İstanbul’a döndü.

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