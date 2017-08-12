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Candan Erçetin ile Hakan Karahan ayrıldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:12:46

  • 1 Candan Erçetin ile Hakan Karahan ayrıldı
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    Candan Erçetin (54) ile yazar, yapımcı, senarist Hakan Karahan (57) 23 yıldır birlikteydi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, iki ay önce sessiz sedasız ayrıldı.

  • 2 Candan Erçetin ile Hakan Karahan ayrıldı
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    Posta'nın haberine göre; Hakan Karahan ayrılık sonrası vakit kaybetmeden Elif Kıramer ile yakınlaştı. İkili geçtiğimiz hafta da bir restoranda baş başa yemek yedi.

  • 3 Candan Erçetin ile Hakan Karahan ayrıldı
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    Elif Kıramer konuyla ilgili olarak, "Hakan arkadaşım. Görüşüyoruz. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Şu an ikimiz hakkında bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 59 dakika önce
    dünyanın en güzel sesli kadınından ayrılmış saf adam.....
  • Misafir 60 dakika önce
    yazık olmuş
  • Misafir 1 saat önce
    üzüldüm
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