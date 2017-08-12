Candan Erçetin ile Hakan Karahan ayrıldı

Candan Erçetin (54) ile yazar, yapımcı, senarist Hakan Karahan (57) 23 yıldır birlikteydi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, iki ay önce sessiz sedasız ayrıldı.
Posta'nın haberine göre; Hakan Karahan ayrılık sonrası vakit kaybetmeden Elif Kıramer ile yakınlaştı. İkili geçtiğimiz hafta da bir restoranda baş başa yemek yedi.
Elif Kıramer konuyla ilgili olarak, "Hakan arkadaşım. Görüşüyoruz. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Şu an ikimiz hakkında bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.