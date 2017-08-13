FİSKOS

Kadir Kaymakçı: İnsanlık hali, ağır eleştiriler saçma

13 Ağustos 2017 Pazar, 09:42:33

  • 1 Kadir Kaymakçı: İnsanlık hali, ağır eleştiriler saçma
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    HT MASA ekibi bu hafta Demet Akalın ve Okan Kurt’un evine haciz gelmesini, ünlülerin sosyal medyadaki fotoğraflarıyla ilgili tartışmayı, Ajda Pekkan’ın villasını 25 bin dolara kiraya çıkarmasını, Gülşen’in kaldığı otelde eşinden dayak yiyen hemcinsini polis çağırarak kurtarmasını ve İlhan Şeşen’in sokak ortasında hacetini giderirken görüntülenmesini masaya yatırdı.

  • 2 Kadir Kaymakçı: İnsanlık hali, ağır eleştiriler saçma
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    "AKALIN'IN EKONOMİK KRİZ YAŞAMASI İMKANSIZ"

    Demet Akalın’ın satın aldıktan sonra “Herkes gibi kredi çektik. Karı-koca çalışıp ödeyeceğiz” dediği Beykoz’daki villasına, eşi Okan Kurt’un yaklaşık 60 milyon TL borcu nedeniyle haciz geldi. Kurt’un avukatı, usulsüz tebligatla icra takibi başlatıldığını ve duruma itiraz edeceklerini açıkladı. Son dönemde DJ’liğe merak saran Kurt, ekonomik olarak zor bir dönem geçiriyor olabilir mi?

  • 3 Kadir Kaymakçı: İnsanlık hali, ağır eleştiriler saçma
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    REŞAT BALCIOĞLU: Borcu olmayan ya da kredi çekmeyen işadamı var mıdır? Bence yoktur. Okan Kurt bir işadamı, bildiğim kadarıyla lojistik işi yapıyor. Geçen yıl 100 TIR almıştı, bu da bayağı borçlanma demektir. Ayrıca ülke olarak zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Benim asıl merak ettiğim Okan Bey’in hangi ara çalıştığı. Sürekli magazin basınının gündeminde, sürekli magazincilerle içli dışlı. Bu da iş hayatını olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Demet Akalın’ın eşi olmak galiba iş hayatına yaramadı. Baksanıza tutturmuş ‘DJ olacağım’ diyor. Okan Bey TIR’lar elden gidiyor!

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  • 4 Kadir Kaymakçı: İnsanlık hali, ağır eleştiriler saçma
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    İPEK DURKAL: Olabilir tabii ki. Sırf Okan Kurt mu, kiminle konuşsam kan ağlıyor çünkü piyasada para dönmüyor. Bahsedilen rakamlar öyle DJ’likle filan ödenecek rakamlar değil. Okan Kurt belli ki bu stresli dönemde hobi edinip sıkıntısını dağıtıyor.

  • 5 Kadir Kaymakçı: İnsanlık hali, ağır eleştiriler saçma
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    OBEN BUDAK: Haksız yere açılan bir dava sonucuymuş, Demet açıklama yaptı. Okan Kurt’un işi hakkında bir fikrim yok ama bu kadar fazla iş yapan Demet Akalın’ın ekonomik krize girmesi mümkün değil gibi.

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