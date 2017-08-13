Kadir Kaymakçı: İnsanlık hali, ağır eleştiriler saçma

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KADİR KAYMAKÇI: 100 TIR satın alan bir işadamının 60 milyon lira borcu olması anlaşılabilir. Tuhaf olan 100 TIR’ı olan bir DJ’in 60 milyon lira borç yapabilmesi! Her DJ’liğe merak saran DJ olabilir mi? Her Spotify’da ‘liste’ yapan otomatikman DJ olur mu? Bu işin bir eğitime, müzik bilgisine falan ihtiyacı yok mu? “Bu adam ünlü, teybe kaset koyup çalabiliyor, o zaman bizim mekânda DJ’lik yaparsın” diye talepte bulunan işletme sahiplerini ‘sol anahtarıyla’ dövmek lazım ama burası Türkiye, ne olduğun değil kendini ne olarak ‘sattığın’ önemli! Korkarım bir süre sonra bu ‘ünlümsü’ler “Bende de beyin var” deyip beyin ameliyatına girerler ve eminim insanlar da kendilerini bunlara ameliyat ettirir. Ne de olsa beyin bedava!