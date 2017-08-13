Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, Eylül 2015'te evlenmişti.
Çiftin ikizleri Ceylin ve Mila 10 aylık oldu. Şancı çocuk sayısını dörde çıkarmak isteyen eşi Alpaslan Öztürk'e ilginç bir teklifte bulundu!
Posta'da yer alan habere göre, Şancı ''Hastanede dondurduğumuz dört embriyo daha var. Eğer Alpaslan büyük bir takıma transfer olursa tüp bebek yöntemiyle yine ikiz yaparım. Bunu kendisine de söyledim, kabul etti. Aksi takdirde başka çocuk yok. Bebek sahibi olmak çok masraflı'' dedi.
Ebru Şancı ikizleri Ceylin ve Mila’nın aylık masrafının 10 bin TL olduğunu söyledi.
Şancı daha önce yaptığı bir açıklamada eşinden özel ilgi gördüğünü şu sözlerle ifade etmişti: ''İkizlerin doğmasıyla, eşimin bana olan aşkı daha da arttı. Evin ana kraliçesiyim.Alpaslan üzerime titriyor. Her sabah kahvaltımı yatağıma getirip beni şımartıyor''