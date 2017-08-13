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Posta'da yer alan habere göre, Şancı ''Hastanede dondurduğumuz dört embriyo daha var. Eğer Alpaslan büyük bir takıma transfer olursa tüp bebek yöntemiyle yine ikiz yaparım. Bunu kendisine de söyledim, kabul etti. Aksi takdirde başka çocuk yok. Bebek sahibi olmak çok masraflı'' dedi.