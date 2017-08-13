Demet Akalın hayranlığı Selinay Arslan'ı hastanelik etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Selinay Arslan'ın Demet Akalın'a olan hayranlığı hastanelik olmasına neden oldu. İHA'nın haberine göre, hiç ara vermeden 5 saatten fazla bir süre Demet Akalın ve kızı Hira'nın karakalem resimlerini çizerek bir albüm oluşturan Arslan bitkin düşünce hastanede tedavi altına alındı. Hastanede olduğu için hazırladığı karakalem çizimlerden oluşan albümü, arkadaşı Reşat Özkan'ın teslim ettiğini dile getiren Arslan en büyük hayalinin çok sevdiği Demet Akalın'la tanışmak olduğunu söyledi.

Hayatını çizimlere ve moda tasarımcısı olmaya adadığını anlatan Arslan, "Demet Akalın'a bir hayranlığım var ayrı bir şekilde. Normalde çizim yaparken fazla uğraşmıyorum ama onun çizimlerini yaparken uykusuz kalıyorum. Onun için bir albüm tasarladım. Öncelikli olarak çok sevdiği Hira bebeği çizdim sonra onun resimlerini karakalem çalışmalarını yaptım en sonunda da duygularımı yazdım. Bir konserinde ona teslim edilmesi için bir arkadaşıma verdim çünkü hastaydım. Demet Akalın'ın çizimlerini yaparken bitkin düştüm, uykusuz kalıyordum ve o halimle hastanelik oldum." dedi.

Demet Akalın'ın konserine gitmeyi çok istediğini dile getiren Arslan imkanı ve vakti olmadığı için şimdiye kadar bunu gerçekleştiremediğini dile getirdi. Hazırladığı albümü 6 Ağustos tarihinde arkadaşı tarafından teslim edildiğini kaydeden Arslan, en büyük hayalinin Demet Akalın'la tanışmak olduğunu anlattı. Okul, ev, staj derken vaktinin kalmadığını kaydeden Arslan, "Sürekli çizim de yapamıyorum. İlk defa uzun bir aradan sonra Demet Akalın'ı çizdim. Yeteneğimi biraz kaybetmeme rağmen biraz zorladım kendimi. İleride inşallah olursa ileride bir konserine gitmek istiyorum. Onunla tanışmak, ona çizimlerimi birebir göstermek, kendi ellerimle teslim etmek istiyorum. Grafik tasarım okuyorum ileride olursa onun projelerinde yer almak isterim." dedi.

Hastanede yattığı için çizimleri Demet Akalın'a teslim eden Selinay Arslan'ın arkadaşı Reşat Özkan, "Albümü Demet Akalın'a teslim ettiğimde biraz korktu çekinde ama sonra resimleri verdiğimde güldü, teşekkür etti. Sonra yanında uzaklaşmak zorunda kaldım. Selinay gerçekten çok başarılı ve utandığı için dile getiremiyor. Demet Akalın bizi bir konserine davet ederse eğer biraya gelmek, çizimleri göstermek isteriz. Selinay'ın çizimlerini ben keşfettim, gerçekten çok başarılı ve Deme Akalın'ı çok seviyor ve büyük bir hayranı. Bir gün konserde bir araya gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

demet akalın

Selinay Arslan