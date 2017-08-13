Kuzey Vargın hayatını kaybetti! 74 yaşındaki ünlü sanatçı bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu

74 yaşındaki ünlü sanatçı Kuzey Vargın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vargın, yüksek tansiyona bağlı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hürriyet'in haberine göre, Kuzey Vargın’ın damadı Barış Yamak “Bu sabah itibariyle vefat etti. Cenazesi Marmaris’ten İstanbul’a getirilecek. Perşembe günü Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla kendisini uğurlayacağız ama henüz öğle mi ikindi mi belli değil” diye konuştu.

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