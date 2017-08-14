Yonca Evcimik: Cinsellik nefes almak gibi

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"Onu anlamak biraz zor. Tabii sizden talep ettiklerine göre zaman içinde belli oluyor. Ama kendini yedirecek bir tip olmadığım için bana öyle yanaşan pek olmaz. Hiçbir erkek paramı yiyemez. Geçmişte para yedirdiğim olmuş mudur, evet."