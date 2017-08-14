FİSKOS

Yonca Evcimik: Cinsellik nefes almak gibi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:51:15

  • 1 Yonca Evcimik: Cinsellik nefes almak gibi
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    53 yaşında ve 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yonca Evcimik, Posta gazetesine verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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    "CİNSELLİK ÇOK ÖNEMLİ"
    "Cinsellik çok önemli midir, olmazsa olmaz mıdır?" şeklinde soruya "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Cinsellik olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Cinsellik nefes almak kadar doğal" yanıtını verdi.

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    Sperm bankasından çocuk sahibi olabileceğini de belirten Evcimik, "İstesem şu an bile kim tutar beni? Dünya kadar sperm bankası var, alırım bir tane yaparım. Ne var? Kimsenin ne dediğini umursamam" şeklinde konuştu.

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  • 4 Yonca Evcimik: Cinsellik nefes almak gibi
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    "HİÇBİR ERKEK PARAMI YİYEMEZ"
    Hep genç erkeklerle birliktesiniz. Size mi yoksa paranıza mı geldiklerini nasıl anlıyorsunuz?

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    "Onu anlamak biraz zor. Tabii sizden talep ettiklerine göre zaman içinde belli oluyor. Ama kendini yedirecek bir tip olmadığım için bana öyle yanaşan pek olmaz. Hiçbir erkek paramı yiyemez. Geçmişte para yedirdiğim olmuş mudur, evet."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    milf hunter yada bang bus da iyi imdb puanı alırdı katılan var mı :)
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