Merve Sevi'nin düğününde Dost Elver'den güldüren espri

Oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandığı spor eğitmeni Çalkan Algün'le önceki akşam Cemile Sultan Korusu'nda nikah masasına oturdu. Çift; Eda İnci, Gülfem Yar, Alican Kelpetin ve Taylan Ertaş'ın şahitliğinde mutluluğa 'Evet' dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Merve Sevi-Çalkan Algün'ün düğününde birbirinden eğlenceli anlar yaşanırken, talihsiz bir kaza da gerçekleşti. Düğünü görüntülemek isteyen fotoğraf ekibinin kullandığı dron, ağaçlara çarparak düştü. Kazada yaralanan olmasa da düğündeki konuklar, korku dolu anlar yaşadı.

Cemile Sultan Korusu'nun ev sahipliği yaptığı düğüne Yeliz Şar-Tolga Güleç, Aslıhan Güner-Mert Kılıç, Tümay Özokur-Şahin Tuhan, Tules-Mehmet Evren, İrfan Kangı ve Dost Elver'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.

Tam nikah kıyılırken, damat Çalkan Algün'ün 'Evet' dediği sırada, oyuncu Dost Elver'in "Algün senden çocuğum var" diye bağırması tüm davetlileri güldürdü.

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Çalkan Algün

Dost Elver