Selçuk Kabadayı ile Burcu Başoğlu boşanıyor

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Başoğlu bu iddiadan sonra yaptığı açıklamada, "Yakalandığım kişinin yeğenim veya spor hocam olduğu söyleniyor ama yabancı bir kadındı. Maalesef iğrençlik had safhada. Yarım saat önce tanımıyordum, keşke tanışmasaydım! Yarım saat sonra da bıraktım. Kötü bir kaçamak oldu. Benim sevgilim varmış, nereden sevgilim oluyor benim? Benim ne zaman sevgililik durumumu gördünüz? Arkadaşla bir beach partide tanışmıştım. Benim 14 yaşında bir oğlum, karım ve saygınlığım var" demişti.