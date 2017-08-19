Selçuk Kabadayı ile Burcu Başoğlu boşanıyor

Sunucu Murat Başoğlu'nun Bodrum'da genç bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başoğlu'nun öpüştüğü kişinin yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmişti.
Başoğlu bu iddiadan sonra yaptığı açıklamada, "Yakalandığım kişinin yeğenim veya spor hocam olduğu söyleniyor ama yabancı bir kadındı. Maalesef iğrençlik had safhada. Yarım saat önce tanımıyordum, keşke tanışmasaydım! Yarım saat sonra da bıraktım. Kötü bir kaçamak oldu. Benim sevgilim varmış, nereden sevgilim oluyor benim? Benim ne zaman sevgililik durumumu gördünüz? Arkadaşla bir beach partide tanışmıştım. Benim 14 yaşında bir oğlum, karım ve saygınlığım var" demişti.
Sözcü'den Edda Sönmez'in haberine göre; Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı sessizliğini bozdu.
2015 yılından beri Burcu Hanım ile evli olan Selçuk Kabadayı boşanacaklarını açıkladı ve “Boşanıyoruz ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.
Bu açıklama, ünlü sunucunun yanındaki kişinin Burcu Başoğlu Kabadayı olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.