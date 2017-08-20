Minik kalplere 160 bin TL'lik büyük destek

SHOW TV, Ay Yapım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Minik Kalplerle El Ele Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Minik Kalpler İçerde’ kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, ihtiyacı olan çocukların yarınlara hazırlanacağı, Tekirdağ’da kurulacak MİKA-DER İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı için başlatılan kampanyaya SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı ‘Çocuktan Al Haberi Ünlüler’ de katıldı. Toplanan 160 bin TL’lik bağışı, programın sempatik sunucusu Evrim Akın, MİKA-DER Başkanı Nesrin Ercan’a takdim etti.

Akın, duyduğu mutluluğu, “Tüylerim diken diken oldu. İyi ki MİKA-der var” sözleriyle ifade ederken ercan, “Onların geleceğine tuttuğunuz ışık sizlerin de yolunu aydınlatsın” temennisinde bulundu.

Mika- Der

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Evrim Akın