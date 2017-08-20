Merve Boluğur, Murat Dalkılıç
FİSKOS

Merve Boluğur 150 bin TL'lik tektaşı Murat Dalkılıç'a geri verdi

Murat Dalkılıç’ın ardından Merve Boluğur da ayrıldıklarını doğruladı

20 Ağustos 2017 Pazar, 11:33:09 Güncelleme: 11:40:20

Arkadaşlarıyla Çeşme tatiline devam eden Boluğur, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi.Hürriyet'in haberine göre,  oyuncu, muhabirlerin ayrılık sorusunu “Ayrıldığımız doğrudur. Şu an herhangi bir açıklama yapmayacağım, yakında detaylı bir şekilde açıklayacağız” diye yanıtladı.

TEKTAŞI GERİ VERDİ AMA...

Murat Dalkılıç ile yollarını ayrıma kararı alan Merve Boluğur eşinin taktığı 150 bin lira değerindeki tektaşı geri vermek istedi. Murat Dalkılıç 'Yürütememiş olsak da o yüzük beraberliğimizin en önemli anısı. Lütfen sonsuza kadar sakla' dedi ve yüzüğü almadı.

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