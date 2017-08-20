Bülent Ersoy 40 bin liraya Kral dairesi kapattı

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Çevresinde bulunan odalar ve kaldığı kral dairesinin denize bakan tarafında güvenlikler kuş uçurtmadı. Tatil yaptığı 4 gün boyunca, otelin kral dairelerinin bulunduğu kata sadece Bülent Ersoy'un yakınları, özel garsonu ve korumaların çıktığı öğrenildi.