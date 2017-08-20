FİSKOS

Bülent Ersoy 40 bin liraya Kral dairesi kapattı

20 Ağustos 2017 Pazar, 12:28:31

  • 1 Bülent Ersoy 40 bin liraya Kral dairesi kapattı
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    Gündoğan'da bulunan bir otelde tatil yapan Bülent Ersoy otelin 4 kral dairesini birden kapattı. İHA'nın haberine göre, Bülent Ersoy, objektiflere yakalanmamak için otelin güvenliğini üst düzeye çıkarttı.

  • 2 Bülent Ersoy 40 bin liraya Kral dairesi kapattı
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    Çevresinde bulunan odalar ve kaldığı kral dairesinin denize bakan tarafında güvenlikler kuş uçurtmadı. Tatil yaptığı 4 gün boyunca, otelin kral dairelerinin bulunduğu kata sadece Bülent Ersoy'un yakınları, özel garsonu ve korumaların çıktığı öğrenildi.

  • 3 Bülent Ersoy 40 bin liraya Kral dairesi kapattı
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    BODRUM GECELERİNE AKTI
    Bülent Ersoy 4 gün sonra otelinden dışarı çıkarak Bodrum gecelerinde eğlendi. Bodrum marinada gezen Ersoy daha sonra bir restorana giderek Gökhan Sezen'i dinledi. 

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  • 4 Bülent Ersoy 40 bin liraya Kral dairesi kapattı
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    Oldukça neşeli görülen Ersoy gazetecilerin sorularını kısa cevaplarla yanıtladı. Ersoy tatilinin güzel geçtiğini söyleyerek hızlı adımlara restorana geçti. 

  • 5 Bülent Ersoy 40 bin liraya Kral dairesi kapattı
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    Beyaz bir elbise giyen Ersoy'un çantası ise dikkatlerden kaçmadı. Merdivenleri çıkmakta zorlanan Ersoy, gazetecilerden destek alarak restorana ulaştı.

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