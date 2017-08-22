Özgür Çevik ile Hazal Kaya arkadaşlarının düğününde coştu

Özgür Çevik ve Hazal Kaya-Ali Atay çifti, ortak bir arkadaşlarının düğününde buluştu. Gecede Çevik davul çaldı, kendisini piste atan Kaya ise dans etti. Kaya ve Atay, gece boyunca birbirinden ayrılmadı.

Oyuncu Özgür Çevik ile Serkan Keskin ve Hazal Kaya-Ali Atay çifti, önceki gün ortak bir arkadaşlarının düğününde buluştu.

Günaydın'da yer alan habere göre; bir otelde gerçekleşen düğünün ilerleyen saatlerinde tüm davetliler, kendilerini piste attı. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Özgür Çevik, düğünde eline davul alıp konukları eğlendirdi.

Bu sırada pistte olan Kaya da davul eşliğinde bol bol dans etti. Düğüne katılanlar, Çevik'in davul şovunu cep telefonuyla kaydetti. Bu arada Hazal Kaya ve sevgilisi Ali Atay, gece boyunca birbirinden ayrılmadı, mutluluk pozu verdi.

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