Oğlu Murathan'ın babası Uğur Pektaş ile ikinci kez nikah masasına otumaya hazırlanan Gamze Özçelik sessizliğini bozdu.
Aralık ayındaki düğünde gelinlik giyeceği konuşulan Özçelik, haberlere tepki gösterdi. İsyanını Twitter sayfasında dile getiren Gamze Özçelik şunları söyledi:
"Sürekli düğün, gelinlik haberlerimi yapmak yerine daha gerçekçi olsanız keşke... Dernek kurduk, iyi şeyler yapmak için arı gibi çalışıyoruz mesela. Kimseyi yadırgamıyorum ama gelinlik yerine yüzlerce çocuğu doyurabildiğim, düğün yerine onlarca çocuğa burs verebildiğimden beri elim gitmiyor! Bir gün evlenince belediye nikahı da uyar yani..."