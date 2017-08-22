Gamze Özçelik sessizliğini bozdu

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"Sürekli düğün, gelinlik haberlerimi yapmak yerine daha gerçekçi olsanız keşke... Dernek kurduk, iyi şeyler yapmak için arı gibi çalışıyoruz mesela. Kimseyi yadırgamıyorum ama gelinlik yerine yüzlerce çocuğu doyurabildiğim, düğün yerine onlarca çocuğa burs verebildiğimden beri elim gitmiyor! Bir gün evlenince belediye nikahı da uyar yani..."