Demet Akalın ikinciye hamile iddiası

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un yaşadığı haciz şokunun ardından çiftin ayrılacağı iddia edilmişti. Ayrılık iddialarına birliktelik mesajlarıyla cevap veren çiftin ikinci bir bebek beklediği konuşuluyor.
Demet Akalın ve Okan Kurt'un arasına haciz şokunun ardından bir soğukluk girdiği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bu ayrılık iddialarının ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından eşiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanlamış ve evliliklerinin yolunda gittiğini söylemişti.
Ancak Seren Serengil’in yorumu sonrasında yaşanan yeni gelişme bu barış halinin altında ikinci bir bebek yattığı iddiasının gündeme gelmesine neden oldu.
“HAMİLE MİSİN NESİN?”
Önceki gün sahne öncesi çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Demet Akalın’ın paylaşımına Seren Serengil çok ses getirecek bir yorumda bulundu. Seren Serengil'in Demet Akalın'a yazdığı “Ay sen bir güzelleştin ya hamile misin nesin?” yorumunun ardından Akalın'a çok sayıda tebrik mesajı yağdı.