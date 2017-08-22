Demet Akalın ikinciye hamile iddiası

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“HAMİLE MİSİN NESİN?”

Önceki gün sahne öncesi çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Demet Akalın’ın paylaşımına Seren Serengil çok ses getirecek bir yorumda bulundu. Seren Serengil'in Demet Akalın'a yazdığı “Ay sen bir güzelleştin ya hamile misin nesin?” yorumunun ardından Akalın'a çok sayıda tebrik mesajı yağdı.