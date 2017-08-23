Murat Başoğlu’nun Bodrum’da öpüşürken yakalandığı kadının, öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiası mahkemeye taşındı.
HT Magazin'den Handan Yazıcıoğlu'nun haberine göre, Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatı, “Davayı açtık. Burcu Başoğlu, Murat Bey’in özbeöz yeğenidir” dedi.
MURAT BAŞOĞLU İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum’da aldattığı kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmiş, ünlü sunucu iddiaları yalanlamıştı.
Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu, dün bir açıklama yapıp boşanma davası açtıklarını ve fotoğraftaki kadının Başoğlu’nun öz yeğeni olduğunu iddia etti.
"BURCU, MURAT'IN ÖZBEÖZ YEĞENİ"
Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu’nun öz ağabeyinin kızıdır. Bunun altını çiziyorum. Kendisi özbeöz yeğenidir.