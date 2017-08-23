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Murat Başoğlu'nun yasak aşkında yeni bomba

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:10:37

  • 1 Murat Başoğlu'nun yasak aşkında yeni bomba
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    Murat Başoğlu’nun Bodrum’da öpüşürken yakalandığı kadının, öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddiası mahkemeye taşındı.

  • 2 Murat Başoğlu'nun yasak aşkında yeni bomba
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     HT Magazin'den Handan Yazıcıoğlu'nun haberine göre, Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatı, “Davayı açtık. Burcu Başoğlu, Murat Bey’in özbeöz yeğenidir” dedi. 

  • 3 Murat Başoğlu'nun yasak aşkında yeni bomba
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    MURAT BAŞOĞLU İDDİALARI YALANLAMIŞTI

     

    Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum’da aldattığı kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmiş, ünlü sunucu iddiaları yalanlamıştı. 

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  • 4 Murat Başoğlu'nun yasak aşkında yeni bomba
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    Kabadayı’nın eşi Selçuk Kabadayı’nın avukatı Handan Yazıcıoğlu, dün bir açıklama yapıp boşanma davası açtıklarını ve fotoğraftaki kadının Başoğlu’nun öz yeğeni olduğunu iddia etti.

  • 5 Murat Başoğlu'nun yasak aşkında yeni bomba
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    "BURCU, MURAT'IN ÖZBEÖZ YEĞENİ"

     

    Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu’nun öz ağabeyinin kızıdır. Bunun altını çiziyorum. Kendisi özbeöz yeğenidir. 

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