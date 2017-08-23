FİSKOS

Ali Ağaoğlu'ndan 'tektaş' açıklaması

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:38:10

  • 1 Ali Ağaoğlu'ndan 'tektaş' açıklaması
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    Medyada yer alan “Tektaş Rekoru” başlıklı haberlerle ilgili olarak Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’ndan açıklama geldi.

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    Ağaoğlu, 3 milyon lira değerindeki tek taş yüzüğü kızı Sena’ya hediye ettiği haberiyle ilgili, “Söz konusu yüzüğü kızıma damadım Koray Kırcal ve Ailesi düğün hediyesi olarak aldı” dedi.

  • 3 Ali Ağaoğlu'ndan 'tektaş' açıklaması
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    Ağaoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin en pahalı tek taş yüzüğün kızım Sena’ya hediye edildiği yazılıyor. O yüzüğü damadım Koray Kırcal ve Ailesi düğün hediyesi olarak kızıma taktılar. Geçen yıl medyada çok konuşulan düğün töreni sırasında çıkan haberlerde de damadımın hediyesi olduğu yazılmıştı zaten.”

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    insan ne oldum dememeli ne olacağım demeli.
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