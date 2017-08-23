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Ağaoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin en pahalı tek taş yüzüğün kızım Sena’ya hediye edildiği yazılıyor. O yüzüğü damadım Koray Kırcal ve Ailesi düğün hediyesi olarak kızıma taktılar. Geçen yıl medyada çok konuşulan düğün töreni sırasında çıkan haberlerde de damadımın hediyesi olduğu yazılmıştı zaten.”